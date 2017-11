La encrucijada de Curto: pasar por el quirófano o ser conservador Víctor Curto. / Vicente Vicens / AGM Si el delantero no se opera, podría estar listo en tres meses, aunque el riesgo de recaída es alto y no tiene contrato para la próxima temporada JOSÉ OTÓN Murcia Miércoles, 8 noviembre 2017, 02:24

Esta semana es vital para saber si Víctor Curto pasa por el quirófano o intenta volver a jugar con un tratamiento más conservador. Una vez cumplidas cuatro semanas desde que se produjo su lesión de rodilla, el jugador será sometido a nuevas pruebas en los próximos días y serán el cuerpo médico grana liderado por el traumatólogo Paco Martínez, la dirección deportiva del club y el propio Curto los que decidan si se opera de su lesión de ligamentos.

Pasar por el quirófano sería la decisión más natural, aunque en juego está el futuro laboral del delantero tarraconense. La situación es la siguiente: Curto solo tiene contrato hasta el próximo mes de junio y debido a la lesión ya no podrá ganarse la renovación automática por objetivos. Si no hay cirujía Curto podría intentar reaparecer en un plazo de tres meses, aunque el riesgo de recaída sería muy alto y el futbolista se lo juega todo a una carta.

Como no tiene contrato para la próxima temporada, si no se opera, vuelve en el mes de febrero y recae, tendría que empezar de cero y pasar por el quirófano sí o sí. En ese caso, y dado que el tiempo de recuperación con cirujía es de seis meses, el delantero no estaría disponible hasta septiembre u octubre de 2018. Una fecha tardía para encontrar equipo, y más tratándose de un jugador que tendría ya 36 años y que saldría de una lesión muy grave.

Por eso Curto estaría dispuesto a arriesgar e intentar volver a jugar sin operación previa, siempre y cuando el Murcia le garantice antes un año más de contrato para que el tarraconense tenga así las espaldas cubiertas en caso de recaída.

Si no hay renovación, Curto se operaría sí o sí de forma inmediata para estar así disponible para hacer una pretemporada en condiciones el próximo verano, ya sea con el Real Murcia o con otro club diferente.

Salmerón quiere un goleador

El Murcia, decida lo que decida Víctor Curto, tiene claro que debe buscar un delantero en el mercado invernal. Salva Chamorro no termina de ver portería y solo lleva un gol, mientras que Pedro Martín, que sí ha estado acertado cuando ha jugado, ha sufrido ya tres lesiones musculares desde que arrancó el año y Salmerón no se termina de fiar, sobre todo de cara al final de la temporada y a unos posibles 'playoff'.