Un engorro de 33.000 butacas en Segunda B

Gálvez desvela hoy sus planes y quién sustituirá a Salmerón

La rueda de prensa que Víctor Gálvez da hoy ha levantado gran expectación. En ella, el oriolano podría desvelar cuáles son sus planes para la próxima temporada y adelantar algunas pinceladas de la campaña de abonos 2018-19. Además, también es posible que Gálvez pida el apoyo de los aficionados, instituciones y empresarios de la Región para sacar adelante su proyecto. Deseado Flores, García de la Vega, el estado de las cuentas de la entidad, el resultado final de la campaña de aportación de capital puesta en marcha tras la Junta del 11 de abril y los 630.000 euros de denuncias de la AFE también tendrán su hueco en la comparecencia del actual propietario de la entidad.

Salmerón conoció ayer de primera mano que no seguirá en el banquillo grana, una vez que el propio Gálvez no le ha dado garantías para la próxima campaña. Ahora, el valenciano Raúl Garrido, como ya adelantó 'La Verdad' el pasado martes, es uno de los candidatos para sentarse en el banquillo del Real Murcia. De 46 años, pasó por el equipo grana en las campañas 1997-98 y 1998-99, jugando 74 partidos y anotando cinco goles. Ha dirigido al Huracán, Xátiva, Eldense y Olot, con el que aún tiene un año más de contrato. A última hora de ayer el Real Murcia no se había puesto en contacto con Manolo Herrero, extécnico del Melilla.