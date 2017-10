Fútbol | Segunda B El espíritu de la Copa, ante el Granada B José María Salmerón junto a David Sánchez, en Cobatillas. / Vicente Vicéns / AGM Salmerón apuesta por un Murcia firme y comprometido atrás, como ante el Barça JOSÉ OTÓN MURCIA Domingo, 29 octubre 2017, 10:57

El 'playoff' sigue sin ser una quimera, las distancias entre los de arriba y los de abajo no superan los tres partidos, y las plazas para jugar por el ascenso a Segunda todavía no están adjudicadas. El Murcia aún tiene tiempo de meterse entre los cuatro primeros y enderezar el rumbo de una temporada en la que el brillo de la Copa se ha mezclado con la oscuridad de la Liga y el bajo rendimiento de un equipo diseñado para ser campeón. Eso sí, no se puede permitir muchos tropiezos más de los que ya ha cometido tras diez partidos ligueros en los que solo ha ganado dos.

El Murcia verá hoy a su tercer entrenador debutando en casa en un partido de Liga. Pero precisamente Salmerón, el recién llegado, sabe lo que tiene que hacer para convertir a un equipo en aspirante al ascenso: fortalecer a sus jugadores en defensa y ordenar todas las piezas de forma correcta para hacer carburar a un conjunto que ha ido tirando de las individualidades, pero que no ha sido un verdadero equipo.

Xiscu, Fran Carnicer, Juanma Bravo y Curto son baja; Fede Vega podría reaparecer en la Liga

El almeriense tiene que dar con la tecla, aplicar la cordura, motivar a un grupo de futbolistas que tienen calidad de sobra para jugar en un equipo puntero de Segunda B, pero que se fueron desconectando poco a poco con el paso de las semanas. La desidia y el hastío se apoderaron de la plantilla grana hasta que aterrizó Basadre de forma provisional, un técnico que intentó reanimar, en lo físico, a una plantilla que hasta ese momento había trabajado poco. Ahora es el nuevo técnico grana el que tiene que imponer su método en este Real Murcia y volver a implicar de nuevo a sus jugadores.

Más tiempo

En San Fernando hace una semana el Murcia fue el mismo de siempre, ya que Salmerón solo contó con unas horas para preparar el choque en tierras gaditanas. Pero ante el Barça en la Copa, y a pesar del 0-3 final, el conjunto grana dio la cara. La imagen fue antagónica a la de semanas atrás, ya que recibir tres goles ante un Barça cargado de internacionales es normal.

Después de mostrarse como un equipo vulnerable en defensa en varios partidos lejos de casa, al nuevo Murcia de Salmerón le toca agarrarse al espíritu mostrado en la competición copera y volver a plantear un partido duro al Granada B, un filial que hasta hace unos días era el líder de la clasificación y que, por sus números, no parece precisamente un filial. El nuevo Granada B, que ya no es un conjunto de futbolistas jóvenes de una decena de nacionalidades distintas que hacían tiempo en Segunda B antes de dar el salto al fútbol profesional, se ha acostumbrado a amortizar muy bien sus goles con futbolistas mayoritariamente andaluces.

Pese a su mal arranque, el equipo grana no está tan lejos de la zona noble, pero tiene que mejorar atrás

Es un equipo rocoso y duro, y solo ha marcado nueve tantos en diez jornadas. Sin embargo, ha recibido únicamente seis. Unos guarismos antagónicos a los del Murcia, que solo en sus dos últimas salidas ha encajado siete tantos.

El Murcia está relativamente cerca del 'playoff', porque el grupo de equipos formado por el Cartagena, el Extremadura, el UCAM, el Mérida y el Villanovense, entre otros aspirantes al 'playoff', no termina de arrancar con fuerza y la irregularidad y la igualdad es una de sus características. Son equipos como el Murcia, pero que han defendido hasta ahora mejor que los granas. Eso ha hecho que el Murcia se encuentre a solo a 8 puntos de la zona caliente con 28 jornadas por delante.

El propio Granada B, un conjunto que hace unas semanas era líder y que ahora se ha quedado fuera del 'playoff' tras sumar solo 5 puntos de 15 posibles, quiere volver a ganar ante el Murcia. El filial nazarí llega a la Nueva Condomina después de caer hace una semana ante el Cartagena y de ceder un empate ante el Jumilla en La Hoya quince días atrás. El equipo que dirige Pedro Morilla tiene como referencia goleadora a David Grande, aunque en la parte de arriba también cuenta con Casi, un delantero jumillano que busca un hueco en el mundo del fútbol lejos de la Región y que no encontró sitio en las delanteras del Murcia, UCAM y Cartagena. Con dos goles en su casillero, hoy querrá reivindicarse en su tierra.

«Salmerón conoce la categoría e intentará que sus jugadores den el nivel», dice Morilla

«Hay que estar preparados, porque aunque el Real Murcia no ha arrancado bien, es un equipo del mismo nivel que el Cartagena, el Extremadura y el UCAM. Es un equipo llamado a estar entre los cuatro primeros y que se ha hecho para intentar ascender. Es un equipo con grandes individualidades. Ahora, con el cambio de entrenador, el modelo será distinto. Salmerón es un entrenador que conoce perfectamente la categoría y va a intentar que sus jugadores den el nivel que tienen que dar», asegura Morilla, entrenador granadino.

Los actores secundarios

El partido de Copa ha demostrado a Salmerón que tiene varias alternativas para varios puestos en su once. Tras su segunda semana de entrenamientos completa al frente del Real Murcia, solo ha recuperado definitivamente para esta semana a Fede Vega, que llegó en verano desde el Alcorcón para ser titular, aunque todo hace indicar que no está al cien por cien para jugar un partido tan vital para los granas. Xiscu, aquejado de un esguince, Fran Carnicer y Juanma Bravo tampoco están, mientras que Pedro Martín será duda hasta el final. Salmerón cuenta con tres centrales, Orfila, Álex Ortiz y David Mateos, mientras que Juanra y Forniés podrían ocupar los laterales.

Para el centro del campo, David Sánchez, que no fue titular en la Copa ante el Barça, podría jugar de inicio frente al Granada B, mientras que Armando o Llorente podrían acompañarlo. Arriba, Salva Chamorro es el único delantero nato que está al cien por cien, mientras que Santi Jara puede volver a ser titular tras descansar el pasado miércoles. Además, Nadjib, Molinero y Elady quieren volver a jugar en la Liga y demostrar la electricidad que exhibieron ante el Barcelona.