Más expectativas que rendimiento Orfila y Chamorro, dos de los señalados por ahora, en el choque contra el Mérida. / Vicente Vicéns / AGM Fichajes de relumbrón realizados en verano por Deseado no han ofrecido todavía su mejor versión en el Real Murcia. Orfila, Ortiz, Vega, Mateos, Llorente, Molinero, Carnicer y Chamorro llevan 558 partidos en el fútbol profesional, pero no están rindiendo como se esperaba ALBERTO GÓMEZ MURCIA Viernes, 17 noviembre 2017, 03:44

Deseado Flores, director deportivo del Real Murcia, diseñó en el último mercado veraniego una plantilla para ser campeón. Sin embargo, una vez transcurridas 14 jornadas, el equipo pimentonero está instalado en mitad de la tabla, a 7 puntos del liderato, y solo ha sido capaz de derrotar al Marbella en los duelos que ha vivido contra los cinco primeros del grupo.

Dentro de las causas que han propiciado que el Murcia no ocupe los puestos de privilegio que se le presumían, una es que muchos fichajes llamados a marcar diferencias no lo están haciendo. El bajo rendimiento de jugadores que debían liderar a los granas está pasando factura al equipo que preside Raúl Moro en forma de malos resultados. Los defensas Orfila, Álex Ortiz y Fede Vega llegaron a la Nueva Condomina desde Segunda División y no están ofreciendo su mejor versión. Tampoco han brillado hasta el momento otros compañeros como Mateos, Molinero, Llorente, Carnicer y Chamorro. Ello, pese a que la experiencia de estos futbolistas es indudable. Entre todos acumulan 558 partidos en el fútbol profesional español.

Orfila es, junto al portero Biel Ribas y el extremo Santi Jara, el jugador más empleado por el Murcia. Fue un fijo en las alineaciones de Sanlúcar y Basadre y también lo está siendo ahora para Salmerón. Ha disputado todos los partidos menos la eliminatoria copera contra el Racing de Ferrol. Lleva dos amarillas y vio puerta en los duelos de Liga contra El Ejido y el Córdoba B. Tiene en su haber 114 partidos entre Primera y Segunda con el Sporting, Racing y Numancia, pero en Murcia no está siendo el defensa expeditivo que sirva para espantar los problemas en la zaga del equipo, a pesar de que ha mejorado sus condiciones en las últimas jornadas.

A pesar de jugar en trece encuentros de Liga, cuatro de ellos como titular, Chamorro solo suma dos goles hasta la fecha

En muchos partidos el compañero de Orfila en el eje de la defensa murciana ha sido Álex Ortiz. El central sevillano llegó a la Nueva Condomina después de jugar las últimas 7 temporadas en Segunda. Ha disputado 10 encuentros de Liga y 3 de Copa. Marcó contra el Ferrol en la competición del KO y lleva una amarilla. No está siendo el jefe de la defensa murciana cuajando malas actuaciones como en la derrota en San Fernando.

Demasiadas tarjetas

Fede Vega también está lejos de su mejor nivel. Jugó 54 partidos en Segunda con el Alcorcón y en el Real Murcia ha participado en siete choques de Liga y uno de Copa. Está al borde de la suspensión con cuatro amarillas y acumula problemas físicos que le apartaron de la titularidad. Contra el Granada B cometió un penalti que no es admisible en defensas de su talla.

Mateos fue uno de los últimos fichajes. Llegó a Murcia fuera de forma por su inactividad y ahora está fuera por una lesión en el aductor. Disputó las tres primeras rondas de Copa y ha participado en siete partidos de Liga. Está a punto de ser suspendido por llevar cuatro amarillas.

BAJO LA LUPA Orfila Un fijo en la defensa con altibajos Llorente No se ha visto al jugador que se vio en Cartagena Ortiz Demasiados despistes individuales Carnicer Sin continuidad por la lesión de rodilla Fede Vega Las lesiones le llevaron al banquillo Molinero Una de las apuestas de Salmerón Mateos Inactividad y problemas musculares Chamorro Pocos goles pese a las oportunidades

En el centro del campo Fernando Llorente solo ha jugado 8 de los 18 partidos que lleva disputados el Murcia esta temporada. Ha tenido protagonismo en la Copa, en la que lo ha jugado todo menos el duelo contra el Cacereño. Acumula dos amarillas y está lejos de su nivel en Cartagena.

Carnicer tampoco está encandilando a la afición. Empezó la Liga fuera de forma y una lesión de rodilla truncó su progresión. Solo ha sido titular en cuatro encuentros ligueros. Otro jugador demasiado intermitente está siendo Abel Molinero, que jugó las tres primeras jornadas de Liga y desapareció hasta la llegada de Salmerón. Con el técnico almeriense ha participado en las cinco últimas jornadas. Ha jugado de inicio en 6 partidos de 14 en Liga.

A pesar de participar en 13 partidos de Liga, 4 de ellos como titular, Chamorro no está aprovechando sus oportunidades. Lleva dos goles. Los problemas musculares le están impidiendo poder completar los últimos encuentros. Con la lesión de Curto y las molestias que viene arrastrando Pedro Martín, la afición espera que el delantero de Orihuela esté a la altura y mejore sus prestaciones.