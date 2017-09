Fede Vega será baja para el partido de Melilla Sábado, 9 septiembre 2017, 02:33

El partido de Copa de esta semana contra el Racing de Ferrol dejó como factura al Real Murcia la lesión del lateral argentino Fede Vega. El jugador no viajará a Melilla, como confirmó ayer Manolo Sanlúcar. Los granas se desplazarán al Álvarez Claro con la intención de ganar, algo que no han hecho nunca en tierras norteafricanas. Además, la cancelación recientemente del enlace aéreo con Melilla desde Almería obligará a la expedición pimentonera a viajar en autobús hasta Málaga para después conectar en avión con tierras melillenses. Manolo Sanlúcar, técnico murcianista, dijo del rival de mañana que «tiene un proyecto ambicioso y que busca estar entre los cuatro primeros, que ha cambiado la idea de juego de los últimos años con la contratación de Manolo como técnico y busca dominar y tener la presión». El entrenador del Murcia recalcó que el vestuario está centrado en los próximos compromisos de liga y no piensa de momento en la Copa.