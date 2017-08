Fede Vega, Carnicer y Xiscu solo piensan en al ascenso Sábado, 5 agosto 2017, 08:23

El estadio Nueva Condomina acogió ayer la puesta de largo de Fede Vega, Fran Carnicer y Xiscu Martínez como nuevos jugadores del Real Murcia. Los tres demostraron que están mentalizados para lograr el ascenso. Vega alabó al entrenador murcianista Manolo Sanlúcar: «Su idea de juego tiene un planteamiento que me gusta y que también me ayudó a decidirme, porque es un juego que a mí, en lo personal, me convence».

Carnicer, por su parte, confía en repetir los éxitos del anterior ejercicio en el Albacete de Aira: «Vengo buscando el segundo ascenso consecutivo. Estoy muy contento de venir a un equipo grande como es el Murcia». Xiscu también quiere llegar al fútbol profesional con el Murcia: «Estar aquí es un paso adelante para mi carrera, porque en los filiales te forman mucho, pero solo vives realmente el mundo profesional cuando estás en un primer equipo». Deseado Flores manifestó su intención de dejar finiquitado el tema de las salidas del equipo cuanto antes. Rayco se irá, pero debe liberar otra ficha sénior.

El Real Murcia disputa hoy (20.30 horas) en el campo del Alcoyano un nuevo amistoso.