La fiabilidad del Murcia lejos de casa, el principal arma grana para remontar el 0-1

El Real Murcia tiene un argumento al que agarrarse para remontar la eliminatoria ante el Elche: su fiabilidad fuera de casa. Ahora mismo tiene cuesta arriba su pase a la segunda ronda del 'playoff' tras el 0-1 del partido de ida, pero los de Salmerón no son precisamente un equipo débil cuando juegan lejos de la Nueva Condomina. Así lo han demostrado en la liga regular después de ganar 8 de los 19 partidos que han jugado lejos y empatar otros 3, perdiendo solo 3 en toda la Liga.

Con Salmerón el equipo grana disputó 15 de esos 19, ganando 8 y consiguiendo 5 empates. De hecho, el equipo grana no pierde como visitante desde el 11 de noviembre de 2017, cuando cayó en el Cartagonova por 2-1. Eso sí, cabe recordar que al equipo grana solo le vale ganar en el Martínez Valero y no empatar, sea cual sea el número de goles que marque en la vuelta. La peor noticia para los granas es que el rival que tiene enfrente no es precisamente débil como local. El Elche, desde que arrancó la campaña, solo ha perdido tres partidos como local, sobre todo al principio. De hecho, los de Pacheta, hasta la última jornada como locales, sumaban siete partidos en casa sin recibir un gol, desde la jornada 24 a la 36.

Estadio maldito

Lo que es evidente es que la Nueva Condomina está maldita, sobre todo cuando de jugar un 'playoff' se trata. Excepto por el 2-0 del Murcia al Lugo de 2011 que supuso medio ascenso para los de Iñaki Alonso, todo lo que vino después han sido decepciones. El empate ante el Pontevedra de la pasada campaña no tuvo consecuencias negativas por el resultado de ida, pero sí el empate a cero posterior contra el Mestalla (0-0) que dejó al Murcia de Mir en la calle en la segunda ronda. Años atrás cayó ante el Córdoba, el Hércules y el Toledo.