La formación de un nuevo Consejo de Administración podría retrasarse hasta febrero

Tras la reunión informativa que se celebró el pasado martes por la noche en las oficinas de la Nueva Condomina, los candidatos a nuevos consejeros del equipo grana tendrán ahora un tiempo para pensar qué hacen. Mauricio García de la Vega explicó su proyecto a los presentes, expuso cuál es la situación actual del club, y en líneas generales dejó muy buenas sensaciones entre los asistentes. A la cita acudieron Deseado Flores, actual consejero; Gabriel Torregrosa, abogado; Miguel Martínez, presidente de las peñas; César Oliva, dramaturgo; Richi, exjugador grana; José María de la Cierva, gerente de Cardiosalus, e Isabel Sánchez, consejera delegada de la firma Disfrimur.

Pero antes de que los allí presentes digan si aceptan un sillón en el nuevo órgano de gobierno, el club tendrá que esperar. De hecho, el gestor mexicano no les emplazó a ningún fecha en concreto para que acepten o no el reto, siendo el propio club el que tiene que dar los primeros pasos para dar entrada a los nuevos consejeros. El más importante: aprobar las cuentas del pasado ejercicio, el 2016-17, y convocar la Junta de Accionistas en la que se produzca el nuevo desembarco. Todo hace indicar que hasta que no pase más de un mes no habrá cambios.

Molinero se marcha

Abel Molinero puso ayer fin a su periplo en el Real Murcia. El extremo madrileño, uno de los primeros fichajes de Deseado Flores el pasado verano, ha disputado 630 minutos entre Liga y Copa del Rey, y solo ha anotado un gol, el conseguido antes del parón de Navidad ante el Linense y que fue clave para la victoria grana. El extremo madrileño no se ejercitó ayer y se despidió de sus compañeros en Cobatillas. Por otro lado, el club grana venderá a partir de hoy las entradas (20 euros) para el derbi ante el UCAM.