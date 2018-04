Gálvez se gana al vestuario grana

Hervin Ongenda podría realizar mañana su debut

Para el partido de mañana frente al Extremadura están disponibles todos los jugadores del Murcia. Solo Víctor Curto, que se encuentra sin ficha, es baja para el enfrentamiento en la Nueva Condomina y entrenó ayer a distinto ritmo que sus compañeros. Carlos Martínez también entrenó con normalidad y podrá entrar en la lista, si José María Salmerón lo considera oportuno. Tras no debutar contra el Jumilla, pese a entrar en la convocatoria, ni contra el Cartagena, ya que se quedó en la grada, Hervin Ongenda podría tener la oportunidad de debutar en la Nueva Condomina. El buen estado físico del equipo supone que el técnico tendrá que realizar tres descartes, lo que considera un lío, poque «están todos a un muy buen nivel». Otro de los jugadores que lleva unas semanas disponible para el entrenador almeriense es Xiscu. El balear contó con minutos al inicio de la temporada y, tras una larga lesión, no ha vuelto a vestir la camiseta grana. De hecho, el último partido en el que pisó el césped fue frente al Mérida en octubre con Sanlúcar en el banquillo. Con Salmerón no ha contado con ningún minuto. Pese a las oportunidades con las que cuenta el técnico con toda la plantilla a su disposición no se prevén grandes cambios en el once inicial que está usando habitualmente. Distinta será la situación en próximas jornadas, y es que Pedro Orfila, Santi Jara, Carnicer, Jordan, Pedro Martín y Forniés están a una amarilla de cumplir ciclo.