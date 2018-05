Gálvez prepara el camino por si llega el ascenso

«Si no pasa nada raro, Salmerón va a seguir en el Murcia»

Los actuales propietarios del Real Murcia quieren que Salmerón siga en el club grana, haya ascenso o no: «El presidente, el entrenador y yo nos reunimos la pasada semana y le dijimos a Salmerón que queremos que siga, que es el mejor entrenador que puede tener el Real Murcia en Segunda B. Si ascendemos tiene contrato, no habría problema. Incluso hemos vuelto a hablar después y tenemos las ideas muy claras. Mi impresión es que no tendremos ningún problema para ponernos de acuerdo. No se ha hablado de dinero ni de plantilla, pero, si no pasa nada raro, seguirá el año que viene», aseguró ayer Toni Hernández, que también ejerce de nuevo director deportivo desde que llegó el grupo Gálvez Brothers.

El entrenador almeriense llegó al conjunto grana en la jornada 10, tras la marcha de Sanlúcar y el paso efímero de Víctor Basadre por el banquillo grana. Salmerón, que ya ascendió con el UCAM a Segunda, dotó al Murcia de fiabilidad en defensa y lo asentó en los puestos de 'playoff'.