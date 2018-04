Gálvez presenta su plan: una ciudad deportiva en la capital con hoteles de lujo y un auditorio Víctor Gálvez, en el centro de la imagen, durante el acto celebrado ayer con los medios. / Nacho García / AGM El dirigente grana prepara un convenio que prevé un 20 o 25% de las ganancias generadas por su proyecto, en Juan de Borbón, para el Murcia ALBERTO GÓMEZ MURCIA Jueves, 26 abril 2018, 02:19

El presidente del Real Murcia, Víctor Gálvez, presentó ayer las líneas maestras de su proyecto al frente del club grana. La joya de la corona es la construcción en la zona de Juan de Borbón de una ciudad deportiva que contará con seis campos de fútbol, un hotel de cuatro estrellas y otro de cinco, además de un auditorio. «Si no tenemos hoteles de lujo no podrán venir los mejores equipos del mundo como el Bayern de Múnich, el PSG o el Manchester City», explicó Gálvez. La idea del empresario de Orihuela es que los beneficios económicos que reporte este complejo redunden en el equipo pimentonero. «En el convenio que estoy preparando con el Ayuntamiento se va a recoger que el Murcia se quede con el 20 o el 25 por ciento de las ganancias. Además, los abonados del club podrán acceder al recinto con un descuento del 50 por ciento en las entradas».

El mandatario alicantino aseguró que no le interesa hacer negocio con los bajos de la Nueva Condomina. «Nada de eso. Yo voy a poner el dinero para construir la ciudad deportiva y el Ayuntamiento va a ceder los terrenos». La extensión para realizar estos trabajos asciende a los 180.000 metros cuadrados. «Los técnicos de Urbanismo del Ayuntamiento y mi arquitecto ya están trabajando en el proyecto», señaló Víctor Gálvez.

Sin embargo, 'La Verdad' pudo contrastar ayer que el Ayuntamiento de Murcia aún no ha dado el consentimiento para la construcción de esta ciudad deportiva a la que aludió Gálvez. Fuentes municipales aseguraron que no han recibido ninguna propuesta en este sentido en las tres reuniones que hasta la fecha ha mantenido Víctor Gálvez con representantes del equipo de gobierno murciano. Así pues este es un asunto que no se ha puesto encima de la mesa, según el Consistorio. Desde el Ayuntamiento no ponen pegas a estudiar el proyecto, pero siempre y cuando la idea se presente en tiempo y forma y por medio de los canales habituales para ello, y consideran que estos no son una rueda de prensa y sin aportar nada a los responsables municipales.

El Ayuntamiento no ha dado luz verde al plan, porque aún no tiene constancia del mismo

El Elche como modelo

Al margen de este asunto, Víctor Gálvez se reunió ayer con representantes de Hacienda en Murcia. El presidente grana trasladó por escrito una propuesta muy similar a la que siguió el Elche para llegar a un acuerdo con la Agencia Tributaria. «Si al Elche se lo aceptaron ¿por qué a nosotros no?», dijo el empresario de Orihuela. El presidente pimentonero propuso al fisco el pago del 10 por ciento del total de la deuda que tiene el club con la Administración y aportó también un bien libre de cargas propiedad de Gálvez Brothers, la empresa de los dirigentes granas.

Gálvez ofrece pagar ya 1,3 millones a Hacienda para buscar un acuerdo

Víctor Gálvez señaló que la deuda del Murcia con Hacienda es de 13,4 millones de euros, y ofreció el abono inmediato de 1,3 millones. Por otra parte, el presidente señaló a «la cantera como la solución del club. Nosotros pondremos 3 o 4 millones de euros para que empiece a funcionar». Al frente de la cantera Gálvez ha colocado a José Carrilero. Otro tema candente de su intervención fue la taquilla del partido de Copa contra el Barcelona. «Desaparecieron 280.000 euros de ese encuentro. Estoy siguiendo el rastro y emprenderé acciones legales contra los culpables», dijo el presidente del Real Murcia.

Cobra el Imperial

Gálvez también anunció que «hemos pagado 15.000 euros al Betis de Valladolid y en un mes tendremos el asunto arreglado». Además, ayer también cobró otra nómina la plantilla del Imperial. El presidente señaló que Hummel será la próxima firma deportiva del Murcia y apuntó que «Deseado Flores no está trabajando para el club. A Miguel Martínez le pedí ayer que abandonara su despacho y Raúl Moro ya no va a venir. También está el caso de Pedro Contreras. Saldrá más gente del equipo en los próximos días».