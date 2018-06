Fútbol | Real Murcia Gálvez quiere atar a Juanra, Dean y Chrisantus A la izquierda, Juanra pugna con Jony Ñíguez, en el Murcia-UCAM; a la derecha, Dean y Chrisantus celebran un gol del segundo. / v. vicéns y n. garcía / agm Apalabrar la continuidad de estos tres jugadores, que acaban contrato, prioridad del Real Murcia ALBERTO GÓMEZ MURCIA Viernes, 1 junio 2018, 08:29

Los jugadores del Real Murcia terminaron ayer la temporada con la celebración de una comida a modo de despedida. De esta manera, los futbolistas pimentoneros cerraron un año difícil y encaran el mes de junio de vacaciones y con la intención de despejar la mente de cara al próximo ejercicio. De la Vega ha pedido a Gálvez que no haga movimientos hasta que hable el TAS y aclare quién es el propietario legítimo del club grana. La petición del mexicano se las han pasado por alto en los despachos de la Nueva Condomina. La directiva no descansa y tiene la intención de no paralizar la preparación de la siguiente temporada, según ha dado a entender el entorno de Víctor Gálvez, presidente murcianista.

Los consejeros no descartaban, incluso, que se presentara esta semana la campaña de abonos para el próximo curso deportivo, pero parece que el grueso de los anuncios se postergarán a la semana que viene después de que Gálvez tuviera que viajar ayer a Madrid, según la versión del club para atender sus negocios y contactar con fondos de inversión que podrían estar interesados en aportar capital en el Real Murcia.

No habrá revolución

Al contrario de lo que ha sucedido en los últimos veranos, en el actual no se espera una gran revolución en la plantilla pimentonera. De los jugadores que acabaron la temporada en la Nueva Condomina, únicamente 7 terminan contrato el próximo 30 de junio. De ese núcleo hay algunos nombres que están subrayados en rojo. Es el caso de Charlie Dean, Chrisantus y Juanra. No tienen vinculación con el club grana para el próximo ejercicio, pero la dirección deportiva del Murcia vería con buenos ojos que siguieran vistiendo la camiseta pimentonera.

Juanra: Siempre que saltó al campo cumplió y anotó dos goles decisivos, en Las Palmas y Écija. En enero cumplió 23 años y ya tendrá ficha sénior

Charlie Dean: Llegó en el mercado de invierno. Su aportación en el eje de la defensa, formando pareja con Molo, dio mucha más consistencia al equipo

Chrisantus: El nigeriano ha disputado 16 partidos. Con sus goles permitió que el Real Murcia sumara seis puntos. Amplió el repertorio ofensivo de los murcianistas

Charlie Dean llegó en el último mercado invernal y desde que aterrizó en el equipo murciano fue indiscutible en el eje de la defensa, formando una pareja de garantías junto a Molo, que también llegó como refuerzo en enero. El defensa inglés jugó con el Murcia 15 partidos desde que debutó en febrero y fue titular en todos los encuentros, salvo el choque contra el Betis Deportivo.

Por su parte, Chrisantus se convirtió muy pronto en un ídolo para la afición grana al debutar marcando un gol en La Condomina en el derbi contra el UCAM, que evitó la derrota del equipo entrenado por José María Salmerón.

El jugador nigeriano disputó 16 partidos, trece de ellos como titular. Logró seis goles y salvo el último que anotó en la despedida de la temporada en Elche, el resto de tantos sirvieron para que el Murcia sumara seis puntos en la liga.

Juanra, el tercer jugador de los siete que acaban contrato y el Murcia quiere renovar, participó en veintidós partidos y anotó dos goles decisivos, frente a Las Palmas Atlético y Écija. La próxima temporada ocupará ficha sénior, ya que cumplió 23 años en enero.