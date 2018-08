Fútbol | Segunda B Gálvez tienta al 'mago' para liderar el Murcia Araujo, en su etapa en el Valencia B, pelea con Checa, del Hércules. / MOLINÉS El oriolano ha puesto 200.000 euros sobre la mesa de Quim Araujo, un centrocampista creativo y con visión de juego. Entre las obligaciones de Armando, Juanma Bravo y Miñano no aparecen la de ser el director de orquesta, un papel que sí cumple el catalán JOSÉ OTÓN Murcia Martes, 14 agosto 2018, 02:57

A Víctor Gálvez y a su hijo, Víctor Valentino, les va la acción, el cuerpo a cuerpo contra otros equipos en la batalla de los fichajes. Cuando la llegada de un futbolista apetecible se complica, sacan la billetera y sus encantos para convencerlo, como ya hicieron con Dani Aquino, al que Víctor Valentino hizo regresar al Murcia a pesar de las dudas iniciales del canterano grana. Los actuales presidente y director general del Murcia, respectivamente, tienen ahora otro fichaje entre ceja y ceja: Quim Araujo, futbolista cotizado en la Segunda B al que quieren vestir de grana.

El centrocampista, apodado el 'mago' desde que jugaba en la Tercera catalana, tiene contrato con el Córdoba, pero podría dejar el club franjiverde en los próximos días. La necesidad de reducir el gasto de salarios para cumplir las normas de la Liga obliga a los andaluces a abrir la puerta al catalán. Los Gálvez, que no han podido convencer a Grego Sierra para que deje el Numancia, han puesto encima de la mesa de Araujo 200.000 euros de salario, según avanzó 7TV, en una clara intentona de cerrar con éxito una operación que situaría al barcelonés como el mejor pagado del plantel grana, a la altura de los futbolistas de nivel medio-alto de Segunda.

La llegada de Quim Araujo taparía una de las carencias del actual Real Murcia: los problemas a la hora de sacar el balón desde atrás con criterio, como quedó patente en los últimos amistosos contra el Al Fayha y el Jumilla. De hecho, Manolo Herrero se ha encargado de recordarlo varias veces en la actual pretemporada. Un problema que el Murcia disfrazó en el último duelo contra El Ejido gracias al gran partido de Sergio Maestre en el centro del campo, pero que sigue latente en una plantilla que se enfrentará a muchos equipos que se encerrarán atrás.

Otros nombres Grego Sierra, centrocampista Víctor Gálvez quería fichar al excanterano del Murcia, aunque aún sigue en el Numancia. Momo Mbayé, defensa El central senegalés de 22 años militó la pasada campaña en el Cádiz B. Un jugador con futuro. Unai Elgezabal, defensa Propiedad del Eibar, la pasada temporada jugó 22 partidos en el Numancia y marcó 1 gol.

El actual Real Murcia está cargada de mediocentros, pero ninguno tiene las características de Quim Araujo. Miñano no es un creador y, más que elaborar el fútbol en la sala de máquinas del equipo, tiende a subir a la media punta. David Sánchez y Armando son de marcado carácter defensivo, un estilo similar al de Juanma Bravo, que ha jugado a veces en posiciones adelantadas pese a no ser su lugar natural. El único futbolista del Murcia que se parece a Araujo es Álex Corredera, un sub 23 falto de experiencia para asumir la responsabilidad de comandar un equipo que tiene como único objetivo ascender a Segunda.

Lo quisieron en invierno

No es la primera vez que Quim Araujo está en la agenda del Real Murcia. En el pasado mercado invernal el club grana ya estuvo interesado en su fichaje, aunque el catalán decidió enrolarse en el Córdoba después de no tener relevancia en la primera fase de la temporada con el Albacete, con el que solo participó en siete partidos de Liga. Pero en el Córdoba, en el que tampoco fue uno de los actores principales de la remontada que llevó a la salvación al conjunto de Sandoval, solo disputó otros siete partidos, casi siempre saliendo desde el banquillo en la recta final de los partidos. Ahora el cuadro franjiverde, con el que tiene contrato, está obligado a dejarlo marchar.

Araujo se formó como futbolista en la Tercera catalana, y su primera aparición en la Segunda B fue con el Sant Andreu, en la campaña 2011-12. Pronto demostró su facilidad para llegar a la puerta rival ya que en las tres temporadas en las que defendió la camiseta del equipo barcelonés anotó 15 goles.

Después aterrizó en el Compostela de Iñaki Alonso, con el que disputó 34 partidos y anotó otros 5 goles, en una campaña en la que coincidió con un Real Murcia castigado en el exilio del grupo I tras el descenso administrativo. El centrocampista volvió después al grupo III para jugar en el Eldense, entidad en la que volvió a mostrar su olfato goleador consiguiendo 4 goles en solo 21 partidos. En el Valencia Mestalla se volvió a reivindicar y a llamar la atención de equipos de Segunda, sobre todo en la segunda campaña, jugando 42 partidos, todos ellos de titular y marcando otros 7 goles.

Herrero reconoció que la salida de balón es un problema que debe solucionar

Araujo frenó al Murcia de Mir con dos goles en el 'playoff' de ascenso de la campaña 2016-17

El filial valencianista, entrenado por Curro Torres, llegó hasta la tercera y última eliminatoria del 'playoff' de ascenso, en la que cayó frente a un Albacete que después lo fichó. De sus 7 goles en su despedida de Valencia hay que destacar dos, los que marcó el 4 de junio de 2017 en Mestalla ante un Real Murcia que llegaba a la segunda eliminatoria de ascenso enrachado, tras eliminar al Pontevedra y con un Mir que había convertido a los granas en favoritos para el ascenso. El primer gol del centrocampista, tras fallo de Simón, y también el segundo, con un disparo colocado a la escuadra, pusieron cuesta arriba la eliminatoria para los murcianianos. Si Quim Araujo recala ahora en el club grana y lo conduce hasta Segunda, habrá saldado su deuda con una afición que lo recibirá encantada.

Más defensas

Además de reforzar el centro del campo, el Real Murcia necesita fichar con urgencia entre dos y tres defensas, según el propio Herrero. Aunque hace más de diez días que Gálvez aseguró que la llegada de Adri Jiménez, del Atlético de Madrid B, y Ricardo Carvalho, del Benfica, eran inminentes, en las últimas horas han aparecido más nombres en la órbita grana. Como el del central senegalés Momo Mbayé, de 22 años y que la pasada campaña jugó en el Cádiz B, o el de Miguel Leal, otro defensor que ha pertenecido durante 15 años a la cantera del Villarreal. Cabe recordar que el equipo grana, a día de hoy, tiene una ficha libre sénior (mayor de 23 años) y otras dos sub 23. En la agenda del Murcia también está Unai Elgezabal, un central de 25 años que la pasada campaña jugó 22 partidos con el Numancia y consiguió un gol.