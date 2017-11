Ganar lejos de Murcia, el nuevo reto de Salmerón Salmerón dirige una sesión de trabajo del Murcia en Cobatillas. / Vicente Vicens / AGM El conjunto grana busca hoy su primera victoria del año como visitante ante Las Palmas Atlético, el colista del grupo IV JOSÉ OTÓN Murcia Miércoles, 1 noviembre 2017, 02:59

Después de dejar buenas sensaciones ante el Barça en la Copa del Rey y de ganar en casa solo unos días más tarde, al Murcia de Salmerón solo le falta aprobar otra de las asignaturas pendientes del equipo grana esta temporada: ganar lejos de la Nueva Condomina. El entrenador almeriense está imponiendo poco a poco su estilo en el equipo grana, pero aún tiene que superar algunos obstáculos. El ex del UCAM no es un técnico al que le gusten las revoluciones o los volantazos y todo apunta a que hoy, ante Las Palmas Atlético, podría repetir el mismo once que el pasado domingo alineó ante el Granada B y que ganó con relativa solvencia.

Solo el tipo de campo en el que se va a disputar el choque entre canarios y murcianos puede hacer que el entrenador almeriense varíe su plan. Cabe recordar que Salmerón se inventó en el partido de Copa un equipo sin '9', con Elady como referencia ofensiva, y con dos acompañantes en las bandas como Santi Jara y Molinero. Además Salmerón adelantó la posición, en los dos últimos partidos, de David Mateos, que ha pasado de jugar como central a hacerlo de mediocentro, fortaleciendo al club grana en el juego aéreo defensivo y en la salida de balón.

En la convocatoria para el choque de esta tarde Salmerón ha incluido a los mismos futbolistas que utilizó para el partido ante el Granada B. Los servicios médicos del equipo grana no han querido forzar la máquina y jugadores como Xiscu, Juanma Bravo y Pedro Martín no estarán en tierras canarias. Tampoco estará Víctor Curto, lesionado de larga duración que trabaja para intentar reducir los plazos de recuperación de su lesión de rodilla. El equipo grana se ejercitó ayer en los campos de la Universidad de Murcia, también de césped artificial, para acostumbrarse a la superficie que acogerá el encuentro. En la mañana de ayer se desplazó a Madrid para volar desde allí a Las Palmas y por la tarde se ejercitó en el campo anexo del Estadio Gran Canaria, donde se juega hoy el encuentro.

El hecho de que el partido se dispute en el campo anexo del Estadio Gran Canaria y que la superficie sea de hierba sintética y de reducidas dimensiones puede hacer que Salva Chamorro tenga posibilidades de jugar de inicio. Su presencia se justificaría por el apartado físico, donde el jugador oriolano, más alto que Elady, puede ser el encargado de bajar balones y pelearse con la defensa rival. En caso de que Chamorro entre de inicio, el sacrificado podría ser uno de los tres jugadores de arriba, que en Las Palmas no tendrán los mismos espacios que tienen en los partidos que se juegan en la Nueva Condomina.

Refuerzo anímico

El Real Murcia se encontrará con un Las Palmas Atlético que llega reforzado al choque tras empatar en la última jornada en el Cartagonova y que es el menos interesado en que el partido ante el Murcia se juegue en un recinto de hierba artificial, poco propicio para que los futbolistas dirigidos por Suso Hernández puedan desarrollar su fútbol de calidad y toque. Ante el Efesé el equipo canario jugó con una defensa de tres centrales y dos carrileros, y demostró que tiene buena salida de balón y jugadores muy rápidos arriba.

«En el estadio del Cartagena ya demostraron lo que son capaces de hacer. Del centro del campo para arriba tienen jugadores de calidad y hasta el momento le están castigando mucho los fallos. En eso son un filial muy típico», asegura Salmerón, que el pasado domingo espió personalmente a su rival en el Cartagonova. Las Palmas Atlético es el colista del grupo IV, con solo seis puntos en su casillero después de una victoria y tres empates. Lo que llama la atención es que el equipo amarillo ha puntuado ante equipos de la zona de arriba tras empatar ante el propio Cartagena, Melilla y Extremadura y doblegar al Villanovense.

El rival de esta tarde sumó sus 6 puntos ante equipos de arriba Es uno de los datos que llaman la atención de Las Palmas Atlético, un equipo que, a pesar de ocupar la última posición, ha obtenido sus seis puntos ante rivales cuyo objetivo es luchar por el 'playoff'. Su única victoria se ha producido ante el Villanovense, mientras que empató ante el Melilla, el Extremadura y el Cartagena. En la segunda jornada puso al UCAM contra las cuerdas.