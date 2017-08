Segunda B Goleada del Real Murcia en la grada Aficionados del Real Murcia esperan la llegada del equipo en el partido de 'playoff' ante el Mestalla de la pasada temporada. / Javier Carrión / AGM Los granas superan ya los 8.200 abonados y son el club del grupo IV con más fieles en estos momentos ALBERTO GÓMEZ MURCIA Sábado, 12 agosto 2017, 08:28

La masa social del Real Murcia es el principal patrimonio que tiene el club. La enésima demostración se está viviendo este verano con el respaldo de la afición a la campaña de abonos. Según el último dato oficial dado a conocer por el club ayer, son 8.247 los abonados que ya tiene la entidad cuando resta una semana para el inicio de la liga. Este dato deja dos conclusiones claras: la primera es que el equipo tiene en su mano romper el techo de abonos que tenía la entidad grana en sus temporadas en Segunda B. El récord lo ostenta el ejercicio 2010-11 con 8.676 carnés. La segunda idea es que la campaña va a tener difícil alcanzar el objetivo de los 12.000 abonados que se marcó como meta desde el Consejo de Administración. Así lo fijó el presidente Raúl Moro.

El principal gancho para atraer a sus aficionados expiró el pasado miércoles. Los aficionados que reservaron su abono hasta esa fecha verán descontado el importe de su carné en la próxima temporada, si el equipo logra el ansiado ascenso a Segunda. Sabedores de que esta promoción resultaría atractiva para su gente, los consejeros granas decidieron prolongar su vigencia hasta el 9 de agosto. No obstante, en el seno del club confían en que un buen arranque de temporada pueda animar a la grada para que se retiren más abonos. Que el Real Murcia empiece la liga en casa y que este mes comparezca también en la Nueva Condomina en la primera eliminatoria de Copa contra el Cacereño es visto en el Consejo como una oportunidad para empezar con buen pie, mostrar poderío deportivo y servir de reclamo para que la campaña de abonos culmine de manera aún más exitosa. En estos términos se pronunció, por ejemplo, el consejero delegado, Deseado Flores, durante el acto de presentación de Fran Carnicer, Xiscu y Fede Vega como nuevos jugadores granas.

7.155 son los abonados que lleva el Mallorca, del grupo III. 6.921 alcanza en estos momentos el Racing de Santander, del grupo I. 4.000 tiene en estos momentos el Elche, en el grupo III. 3.560 abonados ha hecho el Hércules, en el grupo III.

La actual campaña de abonos del Murcia está en marcha desde el pasado 15 de junio. La directiva trató de recoger el aire a favor que sembró en el tramo final del ejercicio anterior, cuando muchos seguidores se engancharon con las promociones que ideó el club en las últimas jornadas en casa de la liga regular y que quedaron patentes en el último partido contra el Mestalla con la presencia de más de 20.000 murcianistas.

El subidón de abonos lo vivió el Murcia entre los días 24 de julio y 2 agosto. En ese periodo el club despachó 2.528 carnés, lo que supone una media de 281 abonados al día. Ello, a pesar de que esas jornadas no se vieron colas especialmente voluminosas en las taquillas de la Nueva Condomina. Además, esos días no hubo ninguna promoción especial, pero parece que la llegada de agosto no influyó para que la campaña decayera.

En comparación con veranos anteriores este año el 'boom' de la campaña se hizo esperar más que otras veces. Hace un año el Murcia superó los 6.000 abonados el 30 de junio (hasta ese día había un descuento del 10%) y acabó la temporada con 7.200. Lo que es una realidad es que los pimentoneros ya han superado con creces los abonados que tuvieron en las últimas temporadas en Segunda B. En la 2015-16 se cerró el verano con 5.127 y en invierno se sumaron otros 1.791. En el ejercicio 2014-15 el Real tuvo 6.794 adeptos, a pesar del descenso administrativo.

Según los últimos datos existentes, el equipo de Moro va ser el que más masa social arrastre de todos los murcianos. El que está más cerca de los números murcianistas es el Cartagena de Belmonte y Breis. El Efesé cuenta con 5.202 abonados. El vecino del Murcia, el UCAM, ronda los 2.000 y el Lorca Deportiva comunicó la semana pasada que alcanzó los 450. Del Jumilla todavía no existe un recuento oficial debido a que la entidad vinícola puso en marcha su campaña hace un par de semanas.

El respaldo que está recibiendo este verano el Murcia no tiene parangón en toda la Segunda B. Otros históricos no alcanzan la cifra de abonados que ya tienen los granas. De acuerdo con los datos facilitados por los distintos equipos esta semana, el que más cerca está de los pimentoneros es el Real Mallorca con 7.155. Le sigue el Racing con 6.921. Conjuntos con mucho peso como son el Elche y el Hércules no llegan ni a la mitad de socios que tiene el Murcia. Los ilicitanos han alcanzado los 4.000 y los segundos se quedan en 3.560. En el grupo IV el Extremadura hizo público que alcanzó los 4.770 abonados. La cifra del equipo de Almendralejo tiene mérito por tratarse de una población con 35.500 habitantes. Otro que está revolucionando el verano es el Recreativo. La entidad de Huelva lleva 2.515 socios en solo 4 días de campaña de abonos. El Mérida, por su parte, tiene 2.291 abonados.

En el fútbol modesto otro histórico que ha despertado la ilusión de su gente es el Castellón. Los de la Plana acumulan más seguidores que el Murcia pese a estar en Tercera y ya suman 9.067 abonados. En el caso de los granas, también merecen una mención especial los peñistas. Los últimos datos ofrecidos por la Fepemur reflejan que llevan casi 3.500 seguidores, una cifra que llenará de animación y colorido los partidos que dispute el equipo de Manolo Sanlúcar en la Nueva Condomina. De momento no hay una fecha límite para que termine la campaña de abonos de los murcianistas, por lo que la cifra de abonados seguirá creciendo en lo que queda de mes.