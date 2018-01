Sin goleador, pero con el calor de la grada José María Salmerón dirige un entrenamiento en Cobatillas. / Vicente Vicéns / AGM El Murcia se retrasa en el fichaje de un '9', aunque contará con el apoyo de unos 500 aficionados mañana en El Ejido. Carlos Martínez, extremo, aterriza en el equipo grana, tras jugar diez encuentros en Segunda con el Lorca FC ALBERTO GÓMEZ MURCIA Sábado, 20 enero 2018, 08:13

El Real Murcia completará hoy en Cobatillas su última sesión de entrenamiento antes de enfrentarse mañana a El Ejido en una nueva jornada de la Liga. Lo hará en cuadro, aunque al menos tendrá el apoyo de la afición, que se ha movilizado para arropar al equipo en la búsqueda del ansiado 'playoff'. Y es que la semana ha venido marcada por las ausencias. Serán seis las bajas que tendrá José María Salmerón, entrenador murcianista, para viajar a tierras almerienses. No serán de la partida Víctor Curto, que sigue recuperándose de su lesión de rodilla; Forniés, por ver la quinta amarilla la jornada anterior con el Recre; Santi Jara, intervenido esta semana de apendicitis; ni Álex Ortiz, Xiscu y David Sánchez, todos lesionados para las próximas semanas.

Con este panorama, el Murcia contará con 16 efectivos para viajar a El Ejido y Salmerón deberá convocar a dos jugadores del Imperial para completar la convocatoria. Renato, Gabri Silva, Escribano y el goleador Pibe son los que cuentan con más opciones de entrar en la lista del técnico grana.

Al margen de las bajas, el partido de mañana puede venir marcado por el debut de Molo, central fichado esta semana por los pimentoneros desde el Lorca FC y que puede tener minutos ante las ausencias en la zaga del Murcia. El problema estriba en que el club tiene bloqueados los derechos federativos por tres denuncias interpuestas ante la AFE. Una de ellas es del exdelantero Wilson Cuero, ahora en el Linense, y otra de Manolo Sanlúcar, técnico pimentonero al inicio de la presente temporada. Sobre este asunto, Salmerón dijo ayer que «el club está haciendo todos los esfuerzos para que los problemas para la inscripción se puedan solventar». El entrenador reconoció que Molo «tiene opciones de ser titular, porque necesita jugar y viene de entrenar, aunque no ha podido competir». Salmerón definió a su nuevo defensa como «importante, fuerte y potente».

El Murcia siempre superó a El Ejido, pero los almerienses son los mejores locales del grupo, junto al Marbella

Si Molo fue el primero en llegar al Murcia en este mercado invernal, ayer se conoció el segundo. Se trata de Carlos Martínez, extremo con llegada que ayer mismo por la tarde rescindió su contrato con el Lorca FC. El futbolista de 28 años ha participado esta temporada en 10 partidos en Segunda con los lorquinos y anotó un gol en la victoria del conjunto blanquiazul sobre la Cultural Leonesa. El jugador cordobés tiene pasado en otros equipos de la Región como La Hoya y Cartagena, siempre en Segunda B. También pasó por el Lucena después de formarse en la cantera del Córdoba.

A la directiva se le está resistiendo el fichaje de un delantero que sustituya a Curto. Sin embargo, está haciendo varias gestiones. Una de las operaciones más avanzadas es la del centrocampista del Albacete Quim Araujo. El jugador estuvo ayer en Murcia comiendo con sus agentes y parece que puede ser el siguiente en desembarcar en la Nueva Condomina. El ex del Mestalla también ha despertado el interés del Elche y el Mallorca. Además, los granas han solicitado al Albacete la cesión del central Carlos Delgado.

Otro defensa que interesa a Deseado Flores y Pedro Gómez Carmona, responsables de la parcela deportiva de los murcianos, es Charlie Dean, actualmente en el Granada y que la temporada pasada fue compañero de Araujo en el filial del Valencia.

En la Liga, los pimentoneros se enfrentarán mañana a El Ejido 2012, un rival al que han derrotado las tres veces que se han visto las caras, con un balance de 9 goles a favor y 3 en contra. En la primera vuelta, el Murcia se impuso por 4-1. Los almerienses plantearán un partido complicado a los granas. Son los mejores locales del grupo después de sumar 24 puntos, como el Marbella. El Ejido solo ha perdido en su campo contra el Extremadura y en su feudo ha anotado 27 de los 33 goles que lleva. Además, en sus dos últimos partidos en casa ha logrado 9 dianas contra el Jumilla y Las Palmas Atlético.

Los partidos de El Ejido se caracterizan por presentar muchos goles. No en vano, los celestes son los segundos máximos goleadores del grupo, por detrás del Extremadura, y los quintos más goleados. Carralero y Lolo son las dos grandes bazas ofensivas del equipo que entrena Alberto González. Llevan 7 tantos cada uno.

Sobre los ejidenses, Salmerón dijo ayer que «les gustan las transiciones y tienen un buen uno contra uno. Acumulan mucha gente en la zona de remate, pero nosotros hemos trabajado esta semana para potenciar nuestro juego y poder superarles en su campo».

Además del trabajo del entrenador, la plantilla notará mañana el calor de su gente. Y es que el Murcia no estará solo. Será la primera visita de los granas esta temporada en la que se producirá un desplazamiento masivo de seguidores debido a la proximidad entre la capital del Segura y El Ejido y teniendo en cuenta que en el derbi en Cartagena no hubo desplazamiento oficial. La Fepemur completó ayer su segundo autobús. Los peñistas ampliaron el plazo para inscribirse al viaje debido a la gran demanda de aficionados que recibieron. El viaje y la entrada con la Fepemur tiene un precio de 20 euros para peñistas y de 26 para los que no lo son. Además, las peñas Los Coloraos y Furia Grana también llevarán autobuses hasta El Ejido.

La Fepemur disponía de 400 entradas, pero se espera que sean unos 500 los murcianistas que puedan estar en el campo municipal Santo Domingo, porque muchos seguidores viajarán en coches particulares. Para ellos, El Ejido dispondrá una taquilla específica en el estadio. El precio de las entradas oscilará entre los 12 euros de las de adulto y los 2 de las de niño. Los pensionistas deberán abonar 8 euros y los jóvenes 3.