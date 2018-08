Real Murcia Herrero exige más hormigón Manolo Herrero. / Vicente Vicéns / AGM «Tener solo cuatro defensas a estas alturas es un lastre, necesitamos que vengan tres más lo antes posible», reclama el entrenador jienense. A dos semanas del inicio de la Liga, el técnico del Murcia solo cuenta atrás con Forniés, Dean, Dani Pérez y José Ruiz, y espera la llegada de otros zagueros JOSÉ OTÓN Murcia Domingo, 12 agosto 2018, 11:59

El nuevo Real Murcia se ha reforzado con delanteros con un gran cartel en la Segunda B capaces de soportar, cada uno de ellos, el peso goleador de un equipo que aspira al ascenso a Segunda, el único objetivo posible para Víctor Gálvez. Si la pasada campaña Salmerón tuvo que tirar toda la segunda vuelta con Chrisantus y Pedro Martín, Herrero tiene un buen número de goleadores con Manel, Chumbi y Dani Aquino, que se unen a Víctor Curto. Artillería pesada para la Segunda B y futbolistas que viven con la portería contraria entre ceja y ceja. También Alfaro, el último fichaje, es un extremo goleador que puede jugar, además, en la posición de mediapunta.

Pero atrás, sin embargo, el nuevo Real Murcia apenas asusta, ya que no tiene hormigón suficiente para armar una defensa sólida y fiable, capaz de estar a la altura de un equipo que solo piensa en el ascenso. El nuevo equipo grana, que fue de los que más se movió en la fase inicial del mercado veraniego y de los que está prometiendo mejores sueldos, ha dejado la tarea de armar la defensa para la recta final. A día de hoy solo cuenta con cuatro defensores puros en una línea en la que Herrero ya ha manifestado que quiere seis o siete futbolistas, teniendo alguno de ellos la polivalencia y la capacidad para desenvolverse en más de una posición entre sus características principales.

Siguen del pasado curso David Forniés, Charlie Dean, Juanma Bravo, Armando Ortiz, Víctor Curto y David Sánchez (tiene una oferta del Jumilla). Los nuevos fichajes Ian Mackay, Tanis Marcellán, Dani Pérez, José Ruiz, Álex Corredera, Sergio Maestre, Miñano, Héber Pena, Julio Delgado, Jesús Alfaro, Dani Aquino, Chumbi y Manel. Faltan por llegar Dos defensas (centrales y laterales) y un pivote mixto, marcado por la versatilidad. Fichas disponibles El club grana cuenta actualmente con 19 jugadores del primer equipo, 15 de ellos de categoría sénior y 4 que son sub 23.

Por eso el técnico grana, tras comprobar el pasado martes que sus defensores cometían varios fallos contra el Al Fayhad, no tuvo más remedio que alzar la voz pidiendo refuerzos en esta parcela: «Nos faltan efectivos atrás. Estar a esta altura de pretemporada con cuatro defensas es un lastre. Tenemos que jugar ahí con futbolistas como Armando y Maestre, que están fuera de su posición. Necesitamos que vengan lo antes posible un buen número de jugadores; al menos necesitamos tres defensas», afirmó. Pero, pese a su llamamiento, el club grana cerró horas después la contratación de Jesús Alfaro, un extremo goleador.

Cinco días después, las reivindicaciones del jienense no han surtido efecto y sigue sin llegar a la Nueva Condomina ningún defensa más. La secretaría técnica que dirige Toni Hernández no encuentra lo que necesita. «Los futbolistas que queríamos no han querido venir», se lamentó Herrero, que ha visto que se ha empleado mucho potencial económico para reforzar al conjunto grana arriba, pero bastante menos para armar una línea defensiva fiable.

Víctor Gálvez anunció hace ya diez días que los fichajes de Adri Jiménez y Ricardo Carvalho, ambos defensas, eran cuestión de tiempo. Pero el maremoto institucional en el que vive la institución grana ha desviado la atención y ha dejado lo deportivo en un segundo plano para el presidente grana.

Los defensas pueden llegar a partir de mañana. «A ver si somos capaces de conseguirlo, aunque no es fácil. Alguno de ellos tiene que ser sub 23 y de nivel. Nos está costando trabajo convencer al futbolista, pero ojalá vengan lo antes posible, porque se nos echa la competición encima y hay jugadores que deben estar aquí y no están», aseveró Herrero en el Pinatar Arena. La llegada de estos empieza a ser urgente, ya que el equipo grana ha jugado el grueso de partidos amistosos y solo tiene por delante los dos últimos: el del miércoles en el Rico Pérez ante un rival de envergadura, y el del próximo sábado en el Pinatar Arena ante el Alcoyano, la última prueba antes del estreno liguero ante el Sanluqueño.

Equipo descompensado

El actual Real Murcia está descompensado, ya que cuenta con el mismo número de '9' que de defensas. Los movimientos de la actual secretaría técnica del Murcia ha ido encaminados, sobre todo, a reforzar del centro del campo para arriba. De los 13 nuevos fichajes, nueve son futbolistas de claro perfil atacante como Corredera, Miñano, Maestre, Pena, Julio Delgado, Alfaro, Aquino, Chumbi y Manel.

Los dirigentes del Real Murcia tienen ahora la posibilidad de equilibrar la plantilla cubriendo las tres plazas libres con futbolistas que colmarían la demanda de Herrero. El problema es que dos de las tres fichas son de sub 23, y de esa edad es más complicado encontrar un defensa contrastado en la Segunda B. Por eso no es descartable la baja de algún futbolista con contrato como David Sánchez, que coquetea con el Jumilla.

El Real Murcia se ha debilitado atrásrespecto a la pasada temporada. O al menos sobre el papel, ya que a Pedro Orfila y Molo, dos de los mejores jugadores del equipo grana en la segunda parte de la temporada, los han sustituido José Ruiz y Dani Pérez, dos futbolistas que, a priori, no estaban en la agenda de los grandes favoritos para conseguir el ascenso a Segunda. Cabe recordar que Orfila jugó 42 partidos de grana marcando 5 goles y que Molo jugó 12 y anotó un gol, pero se convirtió en un ídolo para la afición grana.