Fútbol | Real Murcia Ímpetu y electricidad para Sanlúcar Juanra y Pedro Martín, en su presentación como nuevos jugadores del Real Murcia. / Edu Botella / AGM Pedro Martín, que promete «trabajo», es la gran apuesta del Murcia para buscar el gol, mientras que Juanra pondrá cara la titularidad a Fede Vega en la defensa. Deseado Flores, que espera el aterrizaje de Fran Carnicer, dice que la plantilla está lista, pero no descarta algún «retoque mínimo» JOSÉ OTÓN Murcia Martes, 1 agosto 2017, 12:56

El Real Murcia, a diferencia de temporadas pasadas, ya tiene el equipo prácticamente hecho a principios de agosto y solo apuntalaría más su plantilla si el mercado pone a los pies de Deseado Flores un chollo veraniego. «Si viene alguien más, será un retoque mínimo que haga subir mucho el nivel del equipo. Con el fichaje que llegará en las próximas horas será complicado que se muevan más las fichas de jugadores mayores de 23 años», asegura el manchego, que tiene atado a Fran Carnicer, jugador del Albacete que podría aterrizar en las próximas horas. «No confirmo nada hasta que no esté firmado y más que firmado», aseguró ayer respecto al centrocampista, que protagoniza uno de los culebrones veraniegos.

Los que ya están sudando la camiseta grana desde hace días son Pedro Martín y Juanra, dos de los últimos en llegar. El primero es uno de los tres delanteros del equipo y llega desde el Mirandés y tras jugar cinco campañas en Segunda en varios equipos. «Estoy muy feliz de estar aquí. Hemos estado todo el verano intentando venir y al final lo hemos conseguido. Estoy muy agradecido por la confianza que me ha dado el club», aseguró el malagueño. El goleador no quiere prometer un número de goles determinado, pero sí trabajo. «Quiero aportar lo máximo que pueda. Lo que no se me podrá reprochar nunca es que no me haya dejado todo en el campo o que haya hecho una carrera menos de las que podía hacer», aseguró.

Juanra Personal Nació el 18 de enero de 1995 en La Solana (Ciudad Real). Es sub 23. Trayectoria Albacete, Astorga y Atlético de Madrid. Demarcación Juega como lateral derecho, pero puede moverse en varias posiciones de la línea defensiva. Pedro Martín Personal Nació el 16 de enero de 1992 en Málaga. Trayectoria Atlético de Madrid, Numancia, Mirandés, Tenerife y Celta de Vigo B. Demarcación Delantero centro, aunque también puede jugar como mediapunta o pegado a la banda.

Martín compartirá delantera con Víctor Curto y Salva Chamorro, sus dos compañeros en punta. «Hay unos cuantos clubes que están haciendo unos equipazos, y nosotros somos uno de ellos. Lo mejor que tenemos es la competencia, porque vamos a dar todo lo mejor que tenemos para poder jugar. Va a ser un año difícil, pero muy bonito». El nuevo ariete grana puede jugar en varias posiciones. «Unas temporadas he jugado más de delantero centro y otras más de segundo delantero o en la izquierda. Estaré donde quiera el entrenador, me da igual. Lo que yo destacaría de mí es la arrancada y la velocidad, no solo dependo de mi altura», afirmó.

JUANRA, defensa: «Soy polivalente y puedo jugar en todos los puestos de la defensa, pero sobre todo lucho por mi club»; «Solo tenemos que fijarnos en que somos el Murcia, un histórico que tiene que ascender»

PEDRO MARTÍN, delantero: «Nunca se me podrá reprochar que no me dejo todo en el campo; jugaré donde quiera Sanlúcar»; «Lo mejor que tenemos es la competencia, hará que nos exijamos más; hay muchos equipazos»

El papel de Juanra, de solo 22 años, será diferente. De primeras, está llamado a pelear con Fede Vega en el lateral derecho y a ponérselo difícil al jugador llegado desde el Alcorcón. «Soy un futbolista polivalente que puede jugar en todos los puestos de la defensa. Me lo dejo todo en el campo y lucho por mi equipo. Voy a hacer todo lo posible para cumplir el objetivo», asegura el defensa nacido en La Solana (Ciudad Real). Formado en el Albacete, sabe lo que es la presión, tras pasar por el Atlético de Madrid. «El grupo IV es muy competitivo, y este año más con todos los fichajes. Nosotros tenemos que fijarnos que somos el Real Murcia y que nuestro objetivo es ascender. Somos un club histórico y venir aquí ha sido algo increíble. La competencia siempre es buena porque eso te hace exigirte y es lo mejor para el equipo», aseguró en su presentación.

Xiscu ya es del Murcia

Xiscu Martínez, otro de los sub 23 pretendidos por el club grana, es ya una realidad, una vez que el Zaragoza oficializó ayer su traspaso al Murcia. Xiscu juega de extremo y su llegada no afecta al cupo de jugadores de categoría sénior. «Para que se puedan inscribir los nuevos fichajes mayores de 23 años tiene que haber salidas. En estas dos semanas en las que nos vamos a enfrentar contra equipos de nuestro nivel, se irá dilucidando este asunto», afirma Flores. El director deportivo grana, que está armando la plantilla junto a su ayudante Juanma Barroso, pide colaboración a los futbolistas que siguen en el plantel y que no cuentan para Manolo Sanlúcar. «Ellos también tienen que hacer lo posible. Son procesos largos que dependen de muchas personas. En nuestro caso, las personas que lo tienen que saber lo saben, pero a día de hoy no hay nada más que esperar», en alusión a Rayco, entre otros, uno de los señalados por Flores.

Otro de los jugadores sub 23 por los que suspira el Murcia es Pepelu, que actualmente milita en el Levante. «Es un jugador muy atractivo para muchos equipos de Segunda B y alguno de Segunda. Creemos que puede ser interesante, es internacional y sub 23, pero no depende de nosotros solos que pueda llegar. Nos gusta y nos llama la atención», dice Flores, que tiene con Xiscu, Santomé, Juanra y Juanma Bravo cuatro de estas plazas ocupadas a día de hoy.