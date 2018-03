Un inversor norteamericano pregunta por el club, pero Moro confía en García de la Vega El extremeño puede romper el acuerdo entre ambos de forma unilateral si los jugadores granas acumulan tres meses sin cobrar JOSÉ OTÓN Murcia Viernes, 2 marzo 2018, 03:26

El Real Murcia, por historia, estadio y seguimiento social, es un club que continúa siendo atractivo, a pesar de su millonaria deuda. Por eso, y aunque actualmente Mauricio García de la Vega tiene arrendada la entidad, no han dejado de acercarse interesados para preguntar por su situación. Uno de los últimos ha sido un inversor norteamericano que, a través de un representante, llegó a reunirse con Deseado Flores, actual consejero delegado del Murcia, después del partido contra el Córdoba B del pasado domingo.

Mauricio García de la Vega, que ya ha acometido desde que llegó varios pagos que suman cerca de los 300.000 euros, cuenta con el respaldo de Raúl Moro, a pesar de que en el contrato de cesión entre ambos podría existir una cláusula por la que el extremeño puede romper el mismo unilateralmente, en el caso de que la plantilla grana acumule tres mensualidades pendientes, como es el caso actual, ya que los jugadores tienen pendientes de cobro noviembre, diciembre y febrero.

«Si alguien revela cláusulas del contrato está sujeto a alguna penalidad. Puede incurrir en un tema complicado, así que me reservo decir nada al respecto», asegura García de la Vega sobre este asunto. Las palabras del gestor mexicano en 'La Verdad' sobre su intención de acometer los pagos pendientes han tranquilizado momentáneamente al entorno del club, que espera que la situación se arregle.

El gestor mexicano no tiene dudas de que su plan va a salir adelante: «Tengo mucha fe en que todo va a salir bien. Estamos haciendo una labor para ganarnos la confianza de la gente. Hemos intentado poner autobuses para acercar a los aficionados al estadio y hacer promociones con los medios de comunicación. No hemos sido excluyentes con nadie, ni con los que nos atacan. Todo lo contrario. Entre todos vamos a sacar esto adelante, incluidos los que no estén de acuerdo», explica García de la Vega.

El gestor grana aseguró en una entrevista a 'La Verdad' publicada ayer que «tengo mucha fe en que todo va a salir bien. El Murcia es un club con señorío y grandeza que merece que todo le vaya bien».