Una lesión de rodilla deja fuera de combate a Fran Carnicer

El centrocampista del Real Murcia Fran Carnicer engorda la nómina de lesionados. El club comunicó ayer que el ex jugador del Albacete sufrió una torsión en su rodilla derecha con esguince del ligamento lateral externo y edema óseo. El periodo de baja del jugador grana no se dio a conocer, pero lo que es seguro es que no podrá participar en el próximo compromiso liguero, el domingo en el campo del San Fernando.

Carnicer se lesionó en la sesión vespertina de entrenamiento que llevó a cabo el Murcia el pasado miércoles. La magnitud de su problema físico se detectó rápidamente, cuando el futbolista no pudo retirarse del campo principal de Cobatillas por su propio pie. Tuvo que ser ayudado para entrar en el vestuario. El futbolista de Linares está llamado a ser uno de los jefes del centro del campo del Murcia. En verano llegó a la Nueva Condomina tras ascender con el Albacete a Segunda División.

El organizador del juego del Real Murcia ha disputado todos los encuentros de Copa y también ha participado en 6 partidos de Liga. En total, lleva disputados 491 minutos de competición. El jugador no ha marcado ningún gol y lleva una tarjeta amarilla.

Su baja es sensible, ya que por sus botas pasa buena parte del juego del Real Murcia. José María Salmerón confía en que el centrocampista no esté alejado de los terrenos de juego más de una jornada.