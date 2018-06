Llama golfo y sinvergüenza a De la Vega y lo amenaza: «Te voy a morder la yugular» JOSÉ OTÓN Murcia Viernes, 8 junio 2018, 03:02

El que más sufrió ayer la ira de Víctor Gálvez fue Mauricio García de la Vega: «Es un golfo y un sivergüenza, en Osasuna falsificó unos avales». El oriolano le retó directamente: «Demándame Mauricio, así te puedes tomar los 'gin-tonic', te voy a morder en la yugular», aseveró.

El oriolano siguió atacando al mexicano: «Solo puso 48.000 euros en el club y algunos céntimos, pero generó 120.000 de deuda con el despido de cinco jugadores el pasado 31 de enero. Esta cantidad también hay que pagarla antes del 30», aseveró.

El antiguo director deportivo grana, el que diseñó la plantilla, también se llevó su parte: «Deseado Flores ha cometido locuras, y el tonto de Víctor Gálvez las está pagando». Lo que no quisó desvelar Gálvez fue qué pasó con el dinero que desapareció en el partido de Copa frente al Barça: «Todavía no hemos cazado a la rata», aseguró.

Con Moro fue más suave: «No lo valoro, pero en las cuentas ingresó cerca de un millón. Fue a mi oficina a pedirme 90.000 euros para pagar una nómina. Me dijo que me la devolvería cuando le pagara Mauricio. Los jugadores iban a hacer huelga». También valoró sus apariciones públicas: «Hace tiempo que le dije que se cortara, pero le gusta salir. Le dije que se quedara en Salamanca y se comiera dos jamones. Yo no hubiera publicado esas grabaciones», dijo en referencia a la negociación de Moro con De la Vega, publicada en Twitter por el primero, según la cual el mexicano se niega a dejar el club por el dinero que ha puesto.