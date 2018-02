Llueven los problemas en el ataque grana Chrisantus dispara en el duelo ante el UCAM. / V. Vicéns / AGM Elady, lesionado, tiene difícil llegar al partido de mañana en un Murcia que descarta el fichaje del delantero Othoniel Arce. Pedro Martín y Miki Chrisantus son los únicos hombres ofensivos al cien por cien para el encuentro contra el Villanovense ALBERTO GÓMEZ MURCIA Sábado, 10 febrero 2018, 02:55

El mexicano Othoniel Arce no reforzará la delantera del Real Murcia. El futbolista se encontraba a prueba en el conjunto grana, como apuntó en más de una ocasión el director de fútbol de la entidad, Pedro Gómez Carmona. En realidad, han sido las deudas del club pimentonero con las administraciones públicas el principal impedimento que ha imposibilitado que se pueda tramitar la ficha del exariete del Necaxa. El futbolista se ausentó en los dos últimos días de trabajo que ha realizado el equipo murcianista y ayer trascendió que no seguirá en la disciplina del grupo que entrena José María Salmerón.

La Ley de Extranjería no permite que sociedades ni empresas nacionales que tengan pendientes deudas con la Seguridad Social y Hacienda, como es el caso del Murcia en la actualidad, puedan contratar jugadores extranjeros. Esta es la principal razón que ha bloqueado que Arce pueda reforzar a los murcianos, quienes intentaron que otros clubes como el Lorca FC y la Cultural Leonesa, ambos de Segunda, ficharan al delantero y después lo cedieran para que pudiera jugar la segunda vuelta del campeonato en la Nueva Condomina. Sin embargo, ninguna opción ni alternativa terminó viendo la luz.

Esta situación no es nueva en equipos de la Región. Ya pasó, por ejemplo, en el Cartagena en 2014, cuando los representantes de Sporto Gol Man gestionaban al Efesé. Los uruguayos Dennis, Boselli, Rak y Hernández se marcharon del Cartagonova sin llegar a debutar porque los albinegros no pudieron dar de alta a estos futbolistas por las deudas que arrastraban.

Las deudas del club con las administraciones públicas han impedido la contratación del ariete

Otra cosa distinta ocurrió con Sebastián Ribas y Federico Laens, también naturales de Uruguay, pero con pasaporte de Italia, lo que permitió que se formalizaran sus incorporaciones.

La incógnita del lateral

Con este panorama se antoja muy complicado que el lateral derecho Carlos Martínez Castro, candidato del Murcia para ocupar la ficha sub 23 que tiene libre, pueda llegar al equipo grana, ya que su nacionalidad es la de Costa Rica y los granas se pueden encontrar con la misma situación que ha impedido la llegada de Arce. De esta manera, los pimentoneros siguen teniendo libres una ficha sénior y otra sub 23.

Desde que el Murcia dio de baja la ficha de Víctor Curto por la lesión de larga duración que padece en su rodilla derecha desde mediados de octubre y teniendo en cuenta que no podrá contar con el delantero hasta la temporada que viene, los murcianistas buscan un hombre de ataque en el mercado. La baja en enero de Salva Chamorro propició la llegada de Miki Chrisantus, pero Salmerón, a quien no le convencían plenamente las prestaciones de Arce, insiste en la contratación de un delantero aprovechando la ficha sénior que queda libre. «Estamos mirando otras alternativas. El club está buscando la mejor opción dentro del mercado y ojalá venga alguno, pero si no lo hace yo estoy contento con lo que ya hay», comentó ayer el entrenador murcianista.

De cara al partido de mañana contra el Villanovense, los pimentoneros pueden tener una baja muy sensible como es la del delantero Elady, máximo goleador del equipo con 9 tantos en lo que va de temporada. El punta solo completó ayer la mitad del entrenamiento y el jueves sintió un pinchazo en los isquiotibiales que lo tiene casi descartado para jugar esta semana.

Todo esto hace que el Murcia tenga problemas en ataque. Sus únicos hombres ofensivos en este momento son Pedro Martín y Chrisantus.

Los problemas musculares también provocarán que el lateral Juanra no pueda ser de la partida mañana. El exjugador del Atlético Astorga se lesionó en el derbi de la semana pasada contra el UCAM.

Por contra, Salmerón recupera otros efectivos para el partido de esta semana. Fran Carnicer, Jordan y Santi Jara sí entrarán en la convocatoria después de estar ausentes en la jornada anterior. Sobre las bajas, Salmerón lamentó que «nunca he tenido que descartar a un jugador desde que llegué». Otro que será de la partida es Pallardó, el último fichaje. De él el técnico de Almería comentó que «el lunes sufrió un golpe en el empeine y ha estado dos días sin entrenar porque no podía disparar. Cuando nuestras condiciones físicas, técnicas y tácticas estén al máximo rendimiento seremos mucho más fuertes. Los problemas con las lesiones impiden que los jugadores nuevos sigan desarrollándose con normalidad porque tienen que entrar antes de lo recomendable».

El partido del Murcia contra el Villanovense se jugará por la mañana, algo que no convence a Salmerón: «Me gusta más por la tarde, pero se ha decidido que se juegue por la mañana por distintas circunstancias».