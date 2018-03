Marbella realimenta el sueño grana Salmerón. / Vicente Vicéns/ AGM La valentía mostrada ante el líder devuelve la ilusión a un Murcia que parecía desmoronarse. La fiabilidad lejos de casa, la presencia de un goleador y la irregularidad de los perseguidores dan más opciones de éxito al equipo de Salmerón JOSÉ OTÓN Murcia Martes, 6 marzo 2018, 03:39

El murcianismo, tras el choque ante el Marbella del pasado domingo, vuelve a soñar con el ascenso de categoría. Después del mazazo de la jornada anterior ante el Córdoba B y las malas sensaciones que dejó el equipo de Salmerón en varios de sus partidos en casa, la fe de los seguidores granas se había resquebrajado. Pero el partido ante el líder de la categoría, que sumaba diez jornadas sin conocer la derrota y que llegaba al duelo ante los murcianos tras vencer en el Cartagonova, ha sido la mejor medicina posible.

La fuerza mostrada por los futbolistas de Salmerón en todas las zonas del campo, la seriedad atrás y el atrevimiento e intensidad en la parte alta, han hecho cambiar al murcianismo la percepción sobre cuáles son sus verdaderas posibilidades de asegurar el 'playoff', escalar posiciones e, incluso, pelear todavía por el liderato. Más allá de las evoluciones tácticas, hay otros motivos que pueden ser clave para que el positivismo rodee al equipo grana.

Como por ejemplo, lo que hizo el Murcia la pasada campaña, cuando a diez jornadas para el final de la Liga se encontraba en mitad de la tabla, a 5 puntos del cuarto puesto que ocupaba el Villanovense y a 16 del liderato, que ya era del Lorca. Llegó Vicente Mir y el Murcia cambió de cara y pasó por encima de equipos como el Mérida, Melilla y Jumilla, que estaban entonces por delante y que no jugaron finalmente las eliminatorias por el ascenso. Ellos no aguantaron la presión y el Murcia sí.

En 19 partidos como técnico grana, Salmerón ha logrado ganar 9 y ha empatado 6

Las visitas del Murcia a Lorca y Jumilla pueden imitar la odisea grana a La Roda hace un año

La irregularidad de sus perseguidores, y también de los que están por encima, también ha dado alas al sueño grana. A pesar de que el Murcia no ha ganado ninguno de sus últimos tres partidos, sigue agarrado a la cuarta plaza y no ha sido desbancado. Por delante, el Cartagena, segundo, solo ha ganado dos de los últimos cinco partidos, y el Extremadura, tercero, ha perdido dos de los tres últimos y no encuentra el rumbo con Martín Vázquez en el banquillo. Sus perseguidores tampoco están atinados, ya que el UCAM es quinto con un punto menos que los granas, pero solo ha ganado uno de los cinco últimos duelos y se ha quedado estancado. Unos guarismos que también presentan otros equipos que han podido alcanzar al Murcia estas semanas y no lo han hecho. Como el Granada B (5 puntos de 15), el Melilla (4 de 15) y el Linense, que no ha perdido en las últimas cinco jornadas, aunque ha empatado en cuatro de ellas y eso le ha frenado. Esto se una a los buenos números de Salmerón, que de 19 partidos solo ha perdido 4.

Algunas cifras 9 de distancia con el líder, menos que hace un año. Con 30 puntos por jugar, el Murcia está más cerca del ‘playoff’ y del liderato que hace un año, cuando estaba a 5 del cuarto y 16 respecto al líder. Entonces acabó segundo. 8 partidos fuera lleva sin conocer la derrota. A pesar de que el Murcia no ha ganado en las tres últimas jornadas, sigue cuarto. Además, no ha perdido en 8 jornadas fuera de casa. Es el segundo mejor visitante. 8 encuentros de 10 serán en la región. El calendario sonríe al Real Murcia, que jugará 8 de los 10 partidos que restan dentro de los límites de la Región: seis en casa, además de los derbis ante el Jumilla y el Lorca. 242 minutos lleva chrisantus, logrando 2 goles El delantero nigeriano ya ha demostrado su olfato goleador con dos goles ante el UCAM y el Marbella en 242 minutos. Chamorro, para hacer los mismos, necesitó más de mil.

Si el Murcia del pasado domingo no es un espejismo, en una eliminatoria de 'playoff' en la que los goles fuera de casa valen doble, tiene opciones de triunfar a doble partido. Aunque como local le cuesta sacar sus partidos adelante, sobre todo a la hora de proponer fútbol, como visitante ha obtenido 22 puntos y solo tiene por delante en esta clasificación al Cartagena (27). Para sostener esta teoría cabe recordar que el Murcia de Salmerón acumula una racha sin perder lejos de la Nueva Condomina de 8 partidos y que no ha caído como visitante desde que el 11 de noviembre perdiera en el Cartagonova (2-1). Después ha visitado Almendralejo, Sevilla, La Línea de la Concepción, Écija, ElEjido, La Condomina, Mérida y Marbella, y siempre salió vivo.

Acompañados

De los 10 partidos que restan para que acabe la primera fase de la competición, el Real Murcia jugará 8 dentro de los límites regionales. Además de los seis choques que tiene que jugar en la Nueva Condomina (San Fernando, Las Palmas Atlético, Cartagena, Extremadura, Betis Deportivo y Linense), los de Salmerón tienen que visitar Jumilla y Lorca, en dos duelos en los que se podrán movilizar un gran número de aficionados granas, como ya pasara la pasada campaña en La Roda, donde el Murcia desplazó miles de seguidores que le llevaron en volandas para agarrar tres puntos clave para el 'playoff'. Los dos únicos desplazamientos fuera de Murcia que le restan son a Granada, donde también tendrá el apoyo de la afición grana, y a Badajoz, el único viaje largo que aún le queda en la primera fase de la competición liguera.

Los refuerzos en el mercado invernal del equipo grana también están sumando. Molo, aunque ha sido baja en los dos últimos partidos de Liga por una molestia ocular, es titular indiscutible en el centro de la defensa, mientras que Carlos Martínez también ha sido protagonista desde que llegó, disputando 470 minutos de grana y siendo clave para el tipo de juego de Salmerón.

Pero el que de verdad puede cambiar la cara al equipo grana es Miki Chrisantus, delantero nigeriano que llegó desde el fútbol griego y que ha anotado dos goles en 242 minutos. Además y, a pesar de que no se encuentra al cien por cien y que físicamente aún no está para completar un partido, ha marcado dos tantos en momentos clave, ambos ante rivales directos como el UCAM y el Marbella, líder del grupo IV, en dos momentos decisivos. Además de los dos goles, Chrisantus ha dejado detalles de su calidad e instinto goleador, ya que ha sabido fabricarse ocasiones de gol. El nuevo delantero grana sustituye en la plantilla a Salva Chamorro, que tras disputar más de 1.000 minutos con el Murcia solo consiguió marcar los mismos dos goles que ahora tiene su sucesor, que, junto a Pedro Martín, puede hacer olvidar a Curto.