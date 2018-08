De la Vega asegura que Gálvez le pidió esta semana 400.000 euros para irse del club Mauricio García y Víctor Gálvez. / LV En una carta dirigida a los murcianistas, Mauricio García explica que quería sentarse a hablar con el empresario de Orihuela, pero «ha preferido cerrar la única puerta que quedaba abierta con insultos racistas y desafiando a las autoridades máximas en materia deportiva» SERGIO CONESA Murcia Viernes, 10 agosto 2018, 14:05

Mauricio García de la Vega respondió este viernes a las declaraciones realizadas por Víctor Gálvez el miércoles a través de una carta dirigida al murcianismo. El mexicano explica que «a los múltiples intermediarios que han aparecido durante este tiempo, les he dicho que me sentaría a escuchar las propuestas de Gálvez incluso decidí escuchar la oferta que me fue transmitida esta semana en la que me solicitó 400.000€ para irse del club».

Sobre los movimientos después de que el CSD lo confirmara como dueño del club grana, De la Vega recuerda que «si el Consejo de Administración decide no inscribir mis acciones tendrán que asumir responsabilidades penales, está metiendo a su propio hijo en un lío muy gordo. Es un irresponsable, pero ya ha demostrado que está incapacitado para llevar un club de fútbol como el Real Murcia, es un mundo que desconoce totalmente».

El exgestor del club grana considera que «Gálvez vuelve a mentirme a mí y a todo el murcianismo, pese a que la Justicia y el órgano gubernamental más importante de España en materia deportiva me han dado la razón. Tenía la firme voluntad de sentarme con Víctor Gálvez para ver si había alguna posibilidad de trabajar juntos por el bien del Real Murcia. Sin embargo, él ha preferido cerrar la única puerta que quedaba abierta con insultos racistas hacia mi persona y desafiando públicamente a las autoridades máximas en materia deportiva».

De la Vega aclara que «rechacé una oferta 'sobre papel mojado' de un millón de euros que me ofreció Gálvez para irme. Es totalmente falso que he pedido dinero a Gálvez por el club, al contrario, en la plática que sostuvimos, le pedí que aportara ese dinero al club y que lo gestionamos conjuntamente. Gálvez miente demasiado, a estas alturas ya todo el mundo lo sabe. El club es mío y no lo vendo. Vengo a ayudar al Real Murcia con inversores serios que están esperando que este conflicto se solucione para apostar a largo plazo. Es un proyecto real y honesto, no un negocio».

El mexicano tiene claro que «Gálvez nunca será propietario del club como lo afirma, ya que su contrato de compra venta con Raúl Moro está condicionado a la autorización del CSD; sabe que está acorralado por la Justicia, desafiando al TAS, a la Real Federación Española de Fútbol y al Consejo Superior de Deportes. No ha podido ganar ningún recurso legal y tiene claro que no podrá diluir mi participación accionaria. Dice que quiere al club y no deja de perjudicarlo, solo le interesa su ego».

En su carta, Mauricio García afirma que «no voy a permitir que otro Raúl Moro venga y acabe liquidando el club. Ese es su plan, yo también hablo con muchísima gente y todos me dicen que el objetivo de Gálvez es liquidar al Real Murcia. Pero no le voy a dejar y sé que los aficionados tampoco se lo van a permitir».

Para el empresario mexicano, «salvar al Real Murcia de su situación económica, no es una labor para un personaje ostentoso y presumido. Recordemos que hoy presume cierta liquidez que es muy probable que sea producto de recursos provenientes de taquillas, conciertos y abonos. Ese dinero debería de ser administrado durante el año futbolístico y no derrochado en pocos meses. Recordemos lo sucedido a Raúl Moro hace unos meses, quien gastó en pocos meses los recursos destinados al total de la temporada».

Finaliza la carta de Mauricio García con un mensaje directo a Víctor Gálvez: «Si de verdad sientes al Real Murcia por encima de tu propio ego y vanidad, deja de perjudicar a su escudo que tanta historia tiene detrás y acepta negociar un salida digna. Evítate la vergüenza de ser forzado a salir por las autoridades, porque la Justicia lleva su tiempo pero al final llegará».