Mauricio García llega a un acuerdo con Moro para entrar en el Murcia Raúl Moro y Mauricio García. / LV El mexicano quiere tener la mayoría de las acciones, que el presidente Raúl Moro le cedería si recupera el dinero que ha puesto LA VERDAD Murcia Viernes, 15 diciembre 2017, 18:22

El empresario Mauricio García de la Vega ha llegado a un acuerdo para entrar en el Real Murcia, según un portavoz autorizado del club grana, quien añade, no obstante, que aún no se ha firmado este pacto, que se puede rubricar en breve. Aunque no se conocen los detalles de la operación, el mexicano quiere tener la mayoría de las acciones, que el presidente Raúl Moro le cedería si recupera el dinero que ha puesto.

García de la Vega ya conoce a algunos empleados del club, a los que se presentó el jueves, antes de la reunión de trabajo que mantuvo en la Nueva Condomina con Deseado Flores, consejero delegado grana. El propio Salmerón, entrenador del equipo, reconoce que ya ha estrechado la mano de quien puede ser el nuevo dueño del Real Murcia.