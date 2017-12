Mauricio García de la Vega negocia para ser el próximo dueño del Real Murcia Mauricio García de la Vega, en una imagen de archivo. / Multimedios.com El empresario mexicano quiere tener la mayoría de las acciones, que Moro le cedería si recupera su dinero ALBERTO GÓMEZ MURCIA Viernes, 15 diciembre 2017, 04:28

En los planes de futuro del mexicano Mauricio García de la Vega está entrar con mando en plaza en el Real Murcia. Dentro de la búsqueda que Raúl Moro, presidente murcianista, está realizando para encontrar nuevas vías de ingresos, la opción de este inversor mexicano es, a priori, la que tiene más visos de cuajar. La intención del empresario pasaría por lograr la mayoría del paquete accionarial de la entidad grana que tiene en la actualidad Raúl Moro, que supone el 84,2% de las acciones del club, tras el acuerdo alcanzado el verano pasado entre el extremeño y Gonzalo Samper.

Hasta el momento no ha habido pronunciamiento oficial por parte del Murcia, pero todo apunta a que la negociaciones que están en marcha van encaminadas a que Mauricio García pueda ser el nuevo dueño del club pimentonero. Las partes, según fuentes murcianistas, quieren que el acuerdo se plasme ante notario. Este mecanismo también se siguió en la transacción acordada entre Moro y Samper.

CINCO CLAVES 1 El mexicano es un agente FIFA que llegó al fútbol de la mano del exjugador Claudio Suárez 2 El concejal de Deportes pide al posible inversor que «ayude a solventar la situación económica del club» 3 Deseado Flores y Mauricio García se citaron ayer en la Nueva Condomina para ver el estado del club 4 La intención de las partes es llegar a un acuerdo que se firme ante notario 5 García de la Vega también se ha reunido con dirigentes de otros clubes, como el Lorca FC

Cita en la Nueva Condomina

Mientras se resuelve el desembarco de García de la Vega en la Nueva Condomina, el empresario se está haciendo una composición de lugar de lo que representa el club murcianista. El inversor mexicano estuvo en el estadio murcianista en los dos últimos compromisos que los granas disputaron como local, ante el Badajoz y el Lorca Deportiva.

También en el estadio pimentonero, según otras fuentes, mantuvo ayer una reunión de trabajo con Deseado Flores, consejero delegado grana, para acercar posturas y conocer de primera mano el estado de la entidad murcianista.

A pesar de que la voluntad de Mauricio García de la Vega pueda pasar por ser el nuevo máximo accionista del Murcia, esta maniobra no tendría por qué suponer de manera directa la marcha de Raúl Moro del Consejo de Administración del club. El empresario extremeño no descartaría seguir en el equipo, aunque lo hiciera pasando a un segundo plano. No en vano, el actual presidente de los granas lleva invertido un millón de euros, que querría recuperar y no vería con malos ojos dar un paso al lado, pero no desentendiéndose totalmente de las tareas de dirección del equipo pimentonero. El papel que desempeñaría Moro después de la entrada del Mauricio García en el conjunto murcianista es otro de los flecos que se están negociando esta semana. Por otra parte, la idea del mexicano de entrar en el fútbol español es algo que persigue desde hace tiempo, puesto que también ha mantenido reuniones con dirigentes de otros clubes, como el Lorca FC y Osasuna.

Fuentes de toda solvencia apuntan que Deseado Flores es el principal valedor de Mauricio García y el que asumió la responsabilidad de encontrar nuevos inversores ante la negativa de Moro de seguir realizando aportaciones de capital para afrontar las obligaciones económicas del Murcia.

Por su parte, desde el Ayuntamiento, el concejal de Deportes, Felipe Coello, apuntó ayer que «nadie me ha dicho que Moro vaya a vender todas sus acciones. Está buscando inversores para sacar al club adelante», dijo. El edil aclaró que «lo importante es que el nuevo inversor ayude a solventar la situación económica del equipo desde este momento». El sábado pasado en La Roda, durante el partido que jugó allí el Real Murcia Baloncesto, Moro trasladó a Coello su intención de buscar nuevos ingresos.

Pedro Gómez sería el nuevo director deportivo El posible desembarco de Mauricio García de la Vega en el Real Murcia traería consigo la llegada de gente de su confianza. Ayer trascendió que el cargo de director deportivo, actualmente ocupado por Deseado Flores, pasaría a depender de las decisiones de Pedro Gómez Carmona. Se trata de un doctor en Ciencias del Deporte con licencia de entrenador UEFA Pro. Su última experiencia como técnico fue en el Estoril de la primera categoría de Portugal. En marzo fue destituido después de sumar 7 puntos de 33 posibles en los once partidos que dirigió al conjunto luso. En la Copa clasificó a su equipo para las semifinales, donde cayó ante el Benfica. Antes de esta experiencia estuvo enrolado en el cuerpo técnico del Valencia durante la etapa de García Pitarch como secretario técnico. Natural de Vitoria, Gómez Carmona tiene experiencia en el extranjero. Trabajó como segundo entrenador en el Al Hilal de Arabia Saudí y en el Baniyas de Emiratos Árabes. También participó en el cuadro técnico de la selección de Bahrein y en el Aal Wasl de Dubai. En España, estuvo en el organigrama del Real Betis durante la temporada 2013-14, con Gabriel Calderón como entrenador. Fue, asimismo, preparador físico del Real Zaragoza.