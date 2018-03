Mauricio García de la Vega: «El Real Murcia es un club viable que puede solucionar todos sus problemas» Mauricio García de la Vega. / Vicente Vicéns / AGM El nuevo gestor del Real Murcia, que «la próxima semana» volverá a Murcia, asegura que ha puesto dinero en el club grana, pero que es un tema «irrelevante» JOSÉ OTÓN MURCIA Jueves, 1 marzo 2018, 04:09

Mauricio García de la Vega está en Guadalajara (México), su localidad natal, pero piensa volver a Murcia. En concreto la próxima semana, cuando solucione un asunto familiar que le ha ocupado más tiempo de lo que esperaba. Sigue con la misma vitalidad que mostró desde que llegó y no le importa que la situación económica del equipo grana sea complicada. Está dispuesto a triunfar en esta aventura. En declaraciones a 'La Verdad', este empresario mexicano, que sigue desde la distancia cada minuto de la vida del equipo que gestiona, desvela algunos de sus planes y quiere lanzar un mensaje positivo al murcianismo, algo preocupado por su ausencia.

-La afición del Real Murcia le ha echado de menos últimamente.

-Le he dado importancia a un asunto familiar, pero la próxima semana estaré en Murcia y en el palco en el siguiente partido. Gracias a la tecnología no me he alejado del club. Todos los días me levanto muy temprano y estoy al tanto de todo lo que pasa allí. En mi familia piensan que soy un trabajador compulsivo.

LAS CLAVES Pagos pendientes «Todavía no hemos liquidado la nómina de febrero, pero lo vamos a hacer los próximos días» Dificultades económicas «Estamos en un reajuste, terminando una auditoría; queremos que el club pueda tener liquidez» Malestar de Raúl Moro «Le pido disculpas, no lo vi en La Condomina, había mucha gente. No soy una persona que no salude» Continuidad de Salmerón «Estamos al cien por cien con el entrenador, tiene una filosofía definida y es una persona íntegra»

-¿Es la situación del equipo grana peor de la que esperaba?

-La situación financiera no es buena, pero hay muchas formas de solucionarlo. Desde mi filosofía personal, lo primero es encontrar la causa del problema y luego buscarle solución. El Real Murcia tiene solución, independientemente de que sea mejor o peor de lo que me esperaba. Es viable, tiene forma de serlo y y forma de solucionar sus problemas.

-¿En qué fase está el proyecto de Mauricio García de la Vega?

-Estamos en un reajuste, terminando una auditoría, revisando todas las cuentas del club y todos los asuntos que tienen que ver con contratos, cuentas por pagar y por cobrar de los años anteriores. Estamos revisando exhaustivamente todo. El club no tiene liquidez y estamos poniendo los medios para que el club se dote de ella. El proyecto es que el Murcia sea autosuficiente.

-¿Alguno de sus inversores ha dado un paso al lado o siguen junto a usted en esta aventura?

-No hay a quien no le asuste ver una deuda tan importante como la que tiene el Real Murcia. Pero vemos que tiene viabilidad. Hay inversores que están hechos para ciertos proyectos, con cierto riesgos. A mayor riesgo, mayor rendimiento.

-La plantilla y los empleados están intranquilos por los pagos que estaban previstos y no llegan.

-Hoy día todavía no se ha liquidado la nómina de febrero, estamos esperando hacerlo en los próximos días. Voy a hablar con la plantilla para explicarles la situación. Los temas de los pagos, de donde salen o de donde vienen, preferimos guardarlos internamente. Pido respeto en ese sentido, queremos manejar la 'ropa sucia' en casa.

-¿Le preocupa cómo puedan reaccionar sus jugadores?

-La próxima semana tendré una reunión con ellos. Ellos son los protagonistas, todos queremos un Real Murcia ganador y dependemos de ellos. Enrarecer el ambiente solo nos lleva a que se metan en la cabeza situaciones que no nos convienen y que debemos manejar internamente. Todos queremos resolver las situaciones. El asunto económico se ha llevado más tiempo del que esperábamos, ya que estamos recabando mucha información con la que no se contaba. Es mejor hacer las cosas bien que rápido, el Real Murcia lo merece.

-¿El dinero que ha pagado el Murcia desde que está usted lo ha generado el club o salió de su bolsillo?

-Sí he aportado dinero. Pero el asunto no es que el Real Murcia sea un pozo sin fondo y el dinero salga y no regrese. Ha habido de todo, pero yo creo que eso es irrelevante. A la gente lo que debe importarle es que, independientemente de las fuentes de financiación, el club tenga liquidez. No es tan importante quién pone el dinero, lo que interesa es que este club sea estable.

-¿Va a ser usted el próximo presidente del Real Murcia?

-Voy a ocupar un puesto en el futuro Consejo, aunque no sé cuál. Es necesario que esté. Tengo que tener un papel más cercano en todo lo que acontece en el día a día del club.

-Aseguró Raúl Moro a 'La Verdad' que se sintió mal cuando usted pasó al lado suyo en el derbi de La Condomina y no le saludó.

-Le pido disculpas públicamente, estaba con mucha gente y no lo vi. Si hay alguna situación por la que se ha sentido mal, le pido perdón. No soy una persona que no salude a los demás.

-¿Está enfadado por el rendimiento deportivo del equipo y las últimas derrotas en casa?

-Todos somos responsable de los resultados y todos seremos ganadores si los resultados son positivos. Algunos de los rivales de la zona alta de nuestro grupo también perdieron contra rivales de la zona baja y sus sentimientos serán similares.

-¿Hay entrenador para rato?

-Estamos al cien por cien con Salmerón. Me parece un técnico que tiene una filosofía de juego muy definida y me parece una persona íntegra. Tiene todo el apoyo nuestro y de la plantilla.

-¿Cree que hay mucha gente alrededor del club que quiere que este proyecto no salga adelante?

-Soy muy creyente, y creo más en lo positivo que en lo negativo. Hasta el día de hoy, no conozco a ninguna persona que siendo negativa haya sido exitosa. Más bien conozco optimistas locos que han triunfado en grandes proyectos.

-Lo veo muy convencido.

-Tengo mucha fe en que todo va a salir bien; el Real Murcia es un club con señorío y grandeza que merece que todo le vaya bien.