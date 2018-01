Misma medicina, mismos jugadores Salmerón charla con sus jugadores esta semana en Cobatillas. / Vicente Vicéns / AGM El Murcia, que no ha fichado aún, intentará ser en Écija más efectivo que brillante. Hoy arranca la segunda vuelta en casa de un rival que fue líder tres semanas y que ahora suma ocho jornadas sin conocer la victoria JOSÉ OTÓN Murcia Domingo, 7 enero 2018, 08:36

Salmerón debe seguir aplicando la misma fórmula al equipo grana que cuando aterrizó en la Nueva Condomina: fiabilidad defensiva y acierto goleador. Efectividad antes que brillantez. Esta medicina hizo que el equipo grana dejara de vagabundear en mitad de la tabla para posicionarse como serio candidato al 'playoff'. Después de solo ganar un partido en las siete primeras jornadas, cambió de inquilino en el banquillo y se presenta, ahora, para afrontar la segunda vuelta, con 20 puntos sobre 27 posibles en las últimas nueve jornadas y sufriendo solo una derrota en el Cartagonova. Eso sí, los empates ante el Betis Deportivo y el Lorca, dos equipos en descenso, empañaron su progresión en el tramo final de la primera vuelta e impidieron al equipo grana meterse entre los cuatro primeros antes de las vacaciones navideñas.

Salmerón esconde quién será el sustituto de Álex Ortiz y si Fran Carnicer volverá al once titular

El Real Murcia vuelve a competir hoy en el municipal San Pablo, ante el Écija, en un duelo en el que se presenta como máximo favorito. Sobre todo porque su rival de esta tarde no conoce la victoria en las últimas ocho jornadas, en las que ha sumado tres empates y cinco derrotas. Consiguió 3 puntos de 24 posibles, lo que le ha llevado a la decimotercera posición en la clasificación, a solo dos puntos del puesto de promoción para mantener la categoría. Solo ha sumado recientemente tres empates, ante el Jumilla, San Fernando y Córdoba B, rivales por la supervivencia. En el recuerdo de los murcianistas aún permanece el 0-1 de la primera vuelta, en el estreno liguero de Sanlúcar en la Nueva Condomina. Ahora, el equipo de Juan Carlos Gómez, a pesar de que permaneció invicto en las siete primeras jornadas de Liga, llegando a colocarse líder en las jornadas 5, 6 y 7, tras encadenar una racha en la que sumó 15 puntos de 21 posibles, está en apuros y necesita ganar al Murcia para no asomarse más al precipicio.

Regresa Pedro Martín

Salmerón, que está pendiente de que la secretaría técnica grana haga los primeros movimientos, se ha llevado a Écija a 18 jugadores, entre los que no están Álex Ortiz, por sanción, ni Xiscu, que ha vuelto a caer lesionado. Tampoco está Víctor Curto, que sigue recuperándose de su grave lesión de rodilla. En la lista sí está el delantero Pedro Martín, que se lesionó el 10 de diciembre y cuyo rendimiento está siendo irregular, a pesar de sus tres goles en Liga y dos en la Copa. El malagueño, después de que Salva Chamorro haya ocupado el puesto de '9' sin acierto de cara a gol durante varias semanas, podría volver a la titularidad en Écija.

El Murcia espera ganar y que tropiecen el UCAM y el Marbella, los dos equipos que le anteceden en la tabla

También hay otras incógnitas que resolver en lo referente al primer once titular del Murcia tras el parón navideño. Como quién será el sustituto de Álex Ortiz en el centro de la defensa, con Juanra y Mateos como principales candidatos, siendo el primero el que más posibilidades debería tener, teniendo en cuenta su gran actuación en el choque que despidió el 2017. La vuelta o no de Armando al once tras perderse el último partido de la primera vuelta, una situación similar a la de Fran Carnicer, y la presencia de Juanma Bravo en el once, son algunos de los secretos que mantiene Salmerón de cara a un partido que pueden catapultar a los granas al 'playoff', dependiendo siempre de lo que hagan el UCAM y el Marbella esta jornada, sus antecesores en la clasificación, que no tienen partidos fáciles ante el Granada B y el Mérida, respectivamente.

Algo más lejos de los granas quedan el Extremadura (a 5 puntos) y el Cartagena (a 6), que tampoco tienen duelos excesivamente asequibles este domingo ante el Córdoba B y el Recreativo. Los granas, que demostraron raza y casta en el último choque de 2017, necesitan ser más certeros en 2018.