El mercado foráneo amenaza al Real Murcia El portero Biel Ribas, durante un entrenamiento. / Vicente Vicéns / AGM Futbolistas como Biel Ribas, David Mateos y Fran Carnicer meditan probar suerte fuera de España, si continúa el atraso en el pago de las nóminas. Noruega, Suecia, Finlandia, Kazajistán, Singapur, Canadá y Estados Unidos tienen abiertas ventanas para realizar fichajes ALBERTO GÓMEZ MURCIA Viernes, 2 marzo 2018, 03:31

El vestuario del Real Murcia se encuentra instalado en una calma tensa desde hace varias semanas. La llegada del empresario mexicano Mauricio García de la Vega como gestor del club después de que el todavía presidente grana en funciones, Raúl Moro Martín, le cediera su paquete accionarial, es decir, el 84,2 por ciento de las acciones del equipo murcianista, debía traer una tranquilidad a la entidad que, por el momento, se resiste a instalarse en la casi centenaria entidad pimentonera.

El retraso en el abono de la nómina de febrero que, según el calendario de pagos ofrecido por De la Vega, se tendría que haber satisfecho el miércoles, ha vuelto a instalar las dudas sobre la solvencia económica que puede tener el empresario americano. Este confirmó a 'La Verdad' que ha puesto dinero de su bolsillo para hacer frente a pagos del Murcia. Todos los estamentos del club cobraron sus sueldos en enero, pero los pagos de febrero se van a demorar hasta la semana que viene, cuando Mauricio García tiene la intención de estar nuevamente en la capital del Segura y reunirse otra vez con la plantilla para tranquilizarla y pactar los pagos futuros.

El 29 de enero las instalaciones de Cobatillas ya acogieron un encuentro de las mismas características entre los jugadores del primer equipo y Mauricio García cuando los futbolistas llevaban camino de estar tres meses seguidos sin cobrar, situación que se ha repetido en la actualidad al no producirse el abono de la nómina de febrero previsto para el miércoles pasado.

PROTAGONISTAS Biel Ribas La estrella grana tiene en su contrato una cláusula que lo libera si acumula 40 días de retraso en el cobro de su nómina. En enero tuvo contactos con el Reus y el Córdoba David Mateos Es un fijo para Salmerón en la defensa o el centro. Ya ha jugado en el extranjero en Estados Unidos, Grecia y Hungría Fran Carnicer Campaña irregular. En enero el Extremadura se interesó por él y equipos europeos le siguen la pista en la actualidad

En la actualidad, a la primera plantilla se le adeudan tres nóminas, las de noviembre, diciembre y febrero. Respecto a las dos primeras, la intención del club es que queden resueltas de aquí a mayo, mientras que la tercera se debe pagar la próxima semana. Por su parte, los empleados están pendientes de cobrar tres sueldos y la paga extra de Navidad y a las bases del club pimentonero se les adeudan cuatro pagos. El Imperial, por ejemplo, de las últimas 6 nóminas solo ha cobrado las correspondientes a los meses de septiembre y enero.

Esperan a De la Vega

Desde el club grana guardan silencio y esperan a la vuelta de De la Vega para que se perfile un nuevo calendario de pagos. En la actualidad, no hay una fecha cerrada para que jugadores, técnicos y empleados vuelvan a cobrar. Esta inseguridad está volviendo a llevar el nerviosismo a los jugadores, que se ven con demasiada prontitud con nuevos retrasos e incumplimientos de lo acordado para cobrar.

El futbolista David Mateos reconoció ayer que estas situaciones «provocan inestabilidad». También apuntó que «confiamos en que los dueños puedan cumplir su palabra y hagan frente a los pagos. Esperamos que así sea». Sobre si cobrar de forma irregular puede afectar negativamente en la marcha deportiva del Murcia, el defensa se mostró tajante y señaló que en «noviembre y diciembre estuvimos sin cobrar y el equipo dio la talla en la Liga en los partidos que disputó en ese periodo».En los mismos términos que Mateos se pronunciaron con anterioridad otros compañeros como el capitán Armando, David Sánchez y Biel Ribas. La plantilla confía en la palabra dada por Mauricio García. Los jugadores lo dicen en público y en privado, pero, de persistir los impagos, puede haber movimientos. Algunos integrantes del plantel pimentonero se plantean su futuro lejos de España, si no hay seriedad en los pagos en el Murcia, aprovechando que el mercado de fichajes se encuentra abierto en algunos países.

Es el caso del portero Biel Ribas, quien ya estuvo coqueteando el último día de mercado en España con clubes de Segunda como el Reus y el Córdoba, y cuyo entorno reconoce que ha tenido contactos con equipos asiáticos. En Singapur, por ejemplo, los clubes pueden hacer fichajes hasta el 24 de marzo y en Kazajistán, hasta el 3 de abril. Además, en Corea del Sur se puede fichar hasta el 29 de marzo.

Al margen del meta balear, otros jugadores como David Mateos y Fran Carnicer también pueden estar valorando la posibilidad de jugar fuera de España si el Murcia no es serio en los pagos. El primero ya tuvo experiencias en el extranjero en Estados Unidos, Hungría y Grecia, por lo que no le sería nada nuevo hacer las maletas. Por lo que se refiere a Carnicer, el Extremadura ya intentó ficharlo en enero y equipos europeos le siguen la pista. En Europa, hoy se cierra el mercado en Ucrania, mientras que durante lo que queda de marzo se podrán hacer operaciones en Georgia, Noruega y Suecia. En Bielorrusia se podrá fichar hasta el 6 de abril, en Finlandia hasta el 10 de abril, en Moldavia hasta el 12 de abril y en Islandia hasta el 15 de mayo. En el mercado americano, en Canadá y Estados Unidos se podrán realizar operaciones hasta el 1 de mayo. En China, la ventana de fichajes se cerró el miércoles y no podrá ser destino para jugadores del Murcia.