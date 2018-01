Fútbol Molo: «Mi primera opción ha sido siempre el Real Murcia» Molo, este miércoles, en su presentación en la Nueva Condomina. / Vicente Vicéns / AGM El defensa almeriense explica que no ha podido disfrutar de muchos partidos en la primera vuelta, pero «físicamente estoy bien y tengo mucha ilusión y ganas de trabajar» LA VERDAD Murcia Miércoles, 17 enero 2018, 14:51

Molo, el nuevo central del Real Murcia, fue presentado ante los medios de comunicación en la sala de prensa de la Nueva Condomina. El jugador grana comenzó dando las gracias al club por el interés puesto en su llegada y a todo el vestuario por el recibimiento.

El defensa almeriense habló sobre sus sensaciones anímicas: "Llego con mucha ilusión, me hacía falta un reto ilusionante y el Real Murcia me lo daba. No he podido disfrutar de muchos partidos en esta primera vuelta, tendré que coger ese ritmo, pero físicamente estoy bien y tengo mucha ilusión y ganas de trabajar".

También le preguntaron por lo cerca que había estado de llegar al Real Murcia en ocasiones anteriores: "No se pudo hacer ni este verano ni el pasado, pero estábamos destinados a acabar juntos. Es el club más importante de la Región".

Además, Molo explico cómo se había forjado el fichaje: "En todo momento me quiso más que nadie, ha habido otros equipos interesados, pero cuando me decidí por el Real Murcia ya no ha habido conversaciones con nadie más. Mi primera opción ha sido siempre el Real Murcia".

El central grana habló de cómo había sido su recibimiento en el vestuario y su relación con José María Salmerón: "Salmerón es de Almería igual que yo, lo he saludo alguna vez, pero no hemos coincidido nunca. Hace grupos muy competitivos. Uno de los motivos por los que he venido es que me parece el mejor proyecto de todos, hay gran grupo que me ha acogido muy bien".

La dificultad de la categoría fue otra de las cuestiones que se dieron durante la comparecencia: "Esto es una categoría muy difícil, parece un tópico, pero es verdad. Todo es muy igualado y hay muchos equipos que grandes plantillas y es una categoría de la que es difícil salir. Vengo a ayudar a conseguirlo".

Por último, Molo se describió como jugador: "Me considero un jugador de club, creo que es importante, por encima de individualidades, el equipo y el grupo, he tenido siempre éxito en los grandes grupos".

Tras la intervención del jugador, el director de fútbol, Pedro Gómez Carmona, respondió a varias cuestiones de los periodistas. Entre ellas habló sobre la negociación con Molo: "La negociación fue fácil porque ambos queríamos trabajar juntos. Hablamos con él, vimos su ilusión y lo tuvimos clarísimo". Y sobre posibles próximos fichajes: "Estamos viendo diferentes posibilidades y si mejora lo que tenemos lo traeremos".