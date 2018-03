Moro dice que no «sabe nada» de la operación y que espera «noticias» del club

Raúl Moro aseguró ayer que desde el día 8 diciembre no sabe nada de Mauricio García de la Vega y que no tiene constancia de que el gestor mexicano haya ejecutado una opción de compra del club grana en las últimas horas: «Es la primera noticia que tengo. Hasta el momento no le he vendido el club. Conmigo no se ha puesto nadie en contacto, nadie ha pagado nada a Raúl Moro por esta compra», aseguró ayer el empresario extremeño.

El que era el propietario del 84% de las acciones del club, según el comunicado oficial hecho en la tarde de ayer por el Real Murcia, asegura que no se dan las condiciones para que García de la Vega pueda comprar la entidad murciana, aunque el mexicano entiende que sí. Moro dice que no dará ningún paso más hasta que el Consejo, que se reunió ayer, le informe de lo que ha pasado.

Relegó a los Samper

Raúl Moro apareció en el Real Murcia en noviembre de 2016, tras desembolsar 400.000 euros en la ampliación de capital puesta en marcha por Martínez Abarca para salvar el club. Compró así el 11% de la entidad, aunque semanas después se hizo con el Consejo de Administración del Real Murcia, tras el adiós de la directiva que mantuvo al Murcia en pie después de la muerte de Jesús Samper. El pasado verano, tras pagar 150.00 euros, agrupó el 84% de las acciones tras comprar su parte a los herederos de Samper, que decidieron renunciar a sus derechos sobre una entidad endeudada.