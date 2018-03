Moro ofrece 52.000 euros a Mauricio para que deje el club Raúl Moro Martín. / J. Carrión / AGM El extremeño desvela en una conversación con aficionados en Instagram que tiene un grupo que le devuelve la inversión realizada y está dispuesto a asumir los pagos futuros ALBERTO GÓMEZ MURCIA Domingo, 18 marzo 2018, 09:42

La afición del Real Murcia mira con recelo cada paso que van dando Mauricio García de la Vega y Raúl Moro Martín en su lucha por ser el propietario legítimo del equipo grana. El extremeño fue interpelado en Instagram por sus intenciones con el conjunto pimentonero y el consejero murcianista desveló una conversación privada con el empresario mexicano en la que le ofreció 52.000 euros a cambio de marcharse de la Nueva Condomina. Moro argumenta que puso esta cantidad encima de la mesa, porque es la que ha aportado en el club De la Vega, según las cuentas que obran en poder del Consejo de Administración de la entidad.

En caso contrario, el expresidente pimentonero también abre la posibilidad a su marcha, previo pago de algo más de un millón de euros, cantidad que asegura que lleva aportada en el Murcia desde su desembarco a finales de 2016. Moro asegura que tiene un inversor que está dispuesto a reponerle la inversión que lleva realizada en el conjunto grana y que, además, asumiría los pagos futuros que necesita la entidad para seguir funcionando. Según la explicación del extremeño, en una conversación mantenida el jueves en presencia de otros dos consejeros Mauricio García aseveró que «yo no tengo dinero. Yo tengo un plan», a lo que un consejero contestó al empresario mexicano que «un plan es bonito, pero si no pones dinero de inmediato tras entrar al club no tienes nada».

Moro afirma que no fue él el que dio esta contestación a De la Vega. El extremeño explicó a un aficionado que «solo quiero lo que se ha firmado: mi dinero. ¿O acaso tú compras un coche y, cuando ves que no te lo dan, te quedas de brazos cruzados?». Ese inversor del que habla Moro puede ser Gálvez Brothers, empresa de Orihuela que esta semana ha aportado 90.000 euros para que jugadores de la primera plantilla y empleados hayan cobrado una de las dos nóminas que tenían pendientes de finales del año pasado.

Moro asegura que ha puesto algo más de un millón desde que llegó a la entidad grana

De la Vega y la estabilidad

El tira y afloja entre Moro y De la Vega continúa, pero de momento ninguno ha acudido a los juzgados. El mexicano publicó ayer en su perfil de Twitter su explicación sobre por qué no acudió a Granada a ver al Murcia. «No asistiré porque la prioridad es la estabilidad del club y los jugadores», dijo.