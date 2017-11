Con muletas en un campo minado José María Salmerón sigue un entrenamiento de sus jugadores. / :: Vicente Vicéns / AGM El Murcia afronta con cinco bajas el choque ante el Extremadura, que aún no ha perdido en casa ALBERTO GÓMEZ Murcia Sábado, 18 noviembre 2017, 01:23

Por segunda jornada consecutiva, el Real Murcia visitará el campo del líder. Hace una semana los pupilos que entrena José María Salmerón afrontaron el derbi contra el Cartagena, primero en la tabla en ese momento. Mañana los pimentoneros repetirán experiencia y rendirán visita al Extremadura. El equipo de Almendralejo ocupa ahora el liderato, con los mismos puntos que el Efesé, después de su triunfo en La Condomina contra el UCAM.

En el Extremadura no están preparando la llegada del Murcia como un partido más. La directiva tiene la intención de que el encuentro sea una fiesta para su afición y por eso está en marcha toda la semana una campaña especial que estará activa hasta las 14.00 horas de hoy. Los abonados extremeños pueden retirar dos entradas a mitad de precio. El objetivo es alcanzar una entrada con 10.000 espectadores. En el estadio Francisco de la Hera caben 11.580 personas, por lo que la directiva azulgrana persigue casi el lleno para recibir a los murcianistas. La respuesta de la afición de Almendralejo no se ha hecho esperar y a mediados de semana no quedaban localidades libres en tribuna y preferencia.

Terreno inexpugnable: El Extremadura ha sumado 17 puntos de 21 posibles en su estadio, donde solo ha encajado 3 goles

Banquillos movidos: Al igual que el Murcia, su rival lleva tres técnicos esta temporada, siendo Manolo Ruiz el actual

Pierden a su 'pichichi': Willy, que es el máximo goleador del conjunto de Almendralejo, ‘se cae’ por un problema muscular

Ofertas para los abonados: El rival quiere meter presión a los granas y ha organizado una campaña para llenar el campo

El Real Murcia tendrá mañana enfrente un equipo que vive instalado en la alegría. El Extremadura no era líder en Segunda B desde 2005, con Josu Ortuondo de entrenador. Manolo Ruiz, técnico de los de Almendralejo, recordó ayer que hay que tener los pies en el suelo y apostó por rebajar la euforia para que los jugadores no se despisten y el primer puesto no sea algo fugaz para los extremeños. La misma estrategia de contener la euforia la ha seguido también en los últimos días Manuel Franganillo, presidente de los azulgranas. Lo cierto es que el Extremadura tiene motivos para sonreír. Ocupa el liderato después de haber perdido solo un partido en las últimas diez jornadas y ninguno en las últimas seis, acumulando tres victorias y otros tantos empates.

En su estadio, los extremeños se han mostrado casi intratables hasta la fecha. No han perdido como locales en siete partidos. Han sumado 17 puntos de 21 en el Francisco de la Hera, después de lograr un saldo de cinco triunfos y dos empates. Además, el Extremadura en casa solo ha encajado tres goles. Al igual que sucede en el Murcia con Salmerón, Manolo Ruiz es el tercer entrenador del equipo de Almendralejo en lo que ha transcurrido de campaña. En pretemporada se marchó Juan Sabas y con el curso en marcha fue destituido Agustín Izquierdo.

El Extremadura tiene viejos conocidos de los aficionados de la Región. En sus filas están Borja García y Pardo, exjugadores del Lorca FC y La Hoya, respectivamente. También cuenta con el canario Jairo, que estuvo en el Murcia hace tres temporadas y viene de marcar al UCAM en la jornada anterior, y con el ex del conjunto universitario Jesús Rubio. El máximo goleador del rival mañana de los murcianos es Willy, pero no podrá participar contra los granas por una distensión muscular. Otro delantero como Airam Cabrera, así como Javi Pérez, también son bajas en el conjunto de Manolo Ruiz. Por contra, el técnico recuperará a dos de sus puntales como son Pardo y Zarfino.

Pedro Martín, fuera

Por su parte, en el Real Murcia, las bajas se acumulan para el partido en Almendralejo. Curto, intervenido quirúrgicamente esta semana de su lesión en el ligamento de su rodilla derecha, estará medio año de baja. Elady cumplirá el segundo de los cuatro partidos de suspensión por su expulsión contra el Jumilla y Mateos sigue recuperándose de la lesión que sufre en el aductor. Además, Pedro Martín y Xiscu no han superado sus problemas y no entrarán en la convocatoria de hoy. Con estas cinco ausencias, al Murcia le quedan 17 efectivos, por lo que tendrá que subir a un jugador del Imperial para viajar a Extremadura. El canterano con más opciones de completar el plantel grana es el brasileño Renato.

Los granas entrenarán esta mañana a puerta cerrada en la Nueva Condomina. Salmerón no consideró que la derrota en la jornada anterior vaya a pasar factura al vestuario. Es más, indicó que «el equipo hizo un buen partido y fueron detalles lo que nos hizo perder, pero ofrecimos una buena imagen, fuimos intensos y competimos en todo momento».

El entrenador grana también apostó ayer por explotar todas las posibilidades ofensivas que brinda la plantilla. Su apuesta pasa por «tener alternativas para jugar por dentro, porque tenemos jugadores capaces de jugar tanto por dentro como por fuera».