Fútbol | Copa del Rey El Murcia se agarra a la Copa para despegar Manolo Sanlúcar dirige al Murcia en la Nueva Condomina. / Vicente Vicéns / AGM El equipo grana, que recibe al Cacereño en la primera ronda, quiere enjugar el mal arranque liguero pasando de ronda. Si los de Sanlúcar eliminan al equipo extremeño, que milita en Tercera, su rival en la segunda fase será el Ferrol, también en casa JOSÉ OTÓN Murcia Miércoles, 30 agosto 2017, 08:41

El murcianismo está necesitado de alegrías y la Copa del Rey de esta temporada se puede convertir en un premio perfecto para una afición muy castigada en los últimos años. El sorteo de esta edición sonrió al Real Murcia, enfrentándolo en la primera ronda a un equipo de Tercera y si pasa, al Racing de Ferrol. Ambos choques, además, se jugarían en la Nueva Condomina. Si el equipo grana supera estos dos escollos, asequibles a priori, solo estaría a un paso para poder entrar en el bombo de la cuarta ronda, junto a equipos como el Real Madrid, Barcelona o Atlético de Madrid.

Desde la campaña 2010-11, en la que el Murcia de Iñaki Alonso llegó a la cuarta ronda y se cruzó con el Madrid de Mourinho y Cristiano Ronaldo, no disfruta de un torneo en el que ha caído en las seis últimas ediciones ante el Córdoba, Almería, Hércules, Sabadell, Cádiz y Sanluqueño. Una Copa en la que el club grana llegó a alcanzar las semifinales en la campaña 1943-44 (perdió ante el Valencia) y en el que su primera participación se remonta al año 1920, en la que se midió al Sevilla. El club grana ha llegado 13 veces a octavos de final y tiene al Barcelona como el conjunto que más veces lo ha eliminado (6). «No debe afectar lo que ha pasado en los últimos años. Está competición está llena de sorpresas, pero trataremos que no nos pase a nosotros. El equipo sabe que es muy importante esta competición y que tenemos que darlo todo», asegura Sanlúcar.

Pero el nuevo Murcia, ante todo, debe encontrarse consigo mismo, perfeccionar su estilo y apretar los dientes en defensa. Funcionar como un equipo, y no solo como un grupo de buenos jugadores. El de hoy será un examen para los futbolistas granas, para Deseado Flores y también para Sanlúcar, que todavía no ha conectado con una afición que este año tiene el deposito de la paciencia casi en la reserva: «Tengo la presión normal ante un partido en el que sabes que si pierdes te quedas fuera. La presión me la pongo yo en el trabajo diario, en poder mejorar el equipo, en la ilusión del día a día», dice el entrenador del Murcia, tocado por los dos primeros resultados en Liga de su equipo.

La experiencia es la principal arma del Cacereño: «Es un equipo que se ha ido haciendo al final del verano, con una base de jugadores muy veteranos, con mil batallas. Se organizarán bien, intentarán ser fiables defensivamente e intentarán crearnos dudas», afirma el gaditano. Sanlúcar entiende que la afición grana quiera más: «Es normal que si su equipo no gana la afición se enfade. Eso pasa aquí y en todos lados. Nosotros tenemos que ganar. Queda mucho trabajo. Sabíamos que el inicio iba a ser difícil, pero tenemos que ir mejorando».

El Murcia puede presentar mañana un once con varias caras nuevas con respecto a los dos primeros partidos de Liga. Jugadores como Juanra, Xiscu, Elady o Santomé podrían tener sitio desde el arranque del choque. Igual que David Mateos, el último fichaje grana: «Está disponible, igual que Jordan. Trataremos de utilizar a la plantilla, intentando sacar el mejor once para pasar la eliminatoria». Sanlúcar cree en el amor propio y el orgullo del vestuario: «La plantilla está decepcionada por lo que pasó contra el Écija y contra el Recreativo. Hemos analizado las cosas para que no vuelvan a pasar». Por otro lado, cabe recordar que la eliminatoria es a partido único y que los goles fuera de casa no valen doble.

Homenaje a Manolo

Los abonados no deberán pasar hoy por taquilla para presenciar este partido, mientras que las entradas para el público en general costarán 10 euros en tribuna y 5 en la grada lateral y los fondos. El choque servirá de homenaje para el extremeño Manuel Sánchez Delgado 'Manolo', nacido en Cáceres, goleador grana que militó en el Murcia de 1.985 a 1.988 y que después fue traspasado al Atlético de Madrid.