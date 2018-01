El Murcia apunta al tejido empresarial

Mauricio García de la Vega quiere llevar hasta las últimas consecuencias uno de los mensajes que lanzó el pasado lunes en la sala de prensa de la Nueva Condomina: «Voy a trabajar para recuperar a aquellos que estuvieron y que no están, a los que creyeron y ahora no creen, a aquellos que quisieron al Murcia y que aún lo siguen queriendo». El gestor mexicano no se refería solo a los aficionados de a pie que sienten al Murcia y que ahora están fríos con el equipo de sus vidas, también a las empresas que antes apoyaron a la entidad grana y ahora no lo hacen, o a las que se están planteando acercarse al Murcia por primera vez en uno de los momentos más determinantes de la historia grana.

Una de las medidas para acercar a la Nueva Condomina al tejido empresarial murciano es el lanzamiento de un paquete de medidas destinadas a que las empresas puedan invitar a sus trabajadores a ir al fútbol, ya sea una firma de gran dimensión o una mediana o pequeña empresa regional. Para atraer a las más grandes, la oferta que les está poniendo encima de la mesa el departamento de marketing del Murcia tiene varios atractivos. La empresa adquiriría 100 abonos de la tribuna lateral a nombre de la propia firma y de regalo se llevaría 100 camisetas diseñadas para la afición y tendría la opción de jugar un partido en la Nueva Condomina, a disputar por los directivos, empleados, clientes o proveedores de la propia empresa. Este paquete también incluye una valla publicitaria alrededor del terreno de juego, de 5 metros de ancho por 1 de alto.

En un segundo escalón ofrece un paquete de 50 abonos que incluye el regalo de 50 camisetas y una valla publicitaria similar a la anterior, o la oferta de 25 abonos, también en la tribuna lateral del estadio, con el regalo de 25 camisetas. Los precios para los tres tipos de ofertas son de 6.000 euros, 3.000 y 1.500, respectivamente. Esta acción está englobada dentro de la campaña de abonos que ha puesto el club grana en marcha para la segunda vuelta y que tiene el objetivo de llegar a los 11.000 socios, 1.900 más de los 9.100 que tiene actualmente. El equipo de Salmerón, que a día de hoy es quinto y roza el 'playoff', jugará más partidos en casa que fuera en la segunda vuelta; además, tiene que recibir al Cartagena y al Extremadura, los dos primeros clasificados del grupo IV y rivales del Murcia por el liderato.

Las que retiren 100 abonos podrán organizar un partido y disfrutar sobre el césped de la Nueva Condomina

La marca murciana AMC Group compró 250 carnés en marzo de 2016 para repartir entre sus trabajadores

Que la ayuda de los empresarios murcianos es vital para que el Real Murcia salga adelante no es nuevo. Hace dos temporadas, cuando Guillermo Martínez Abarca tuvo que tomar las riendas del Real Murcia tras el fallecimiento de Jesús Samper, también solicitó al apoyo de las grandes firmas regionales. El abogado murciano congregó, en febrero de 2016, a un grupo de cien empresarios en el antepalco de la Nueva Condomina en un acto en el que pidió su apoyo para sacar al club de la situación límite en la que estaba.

A aquel acto, además del técnico José Manuel Aira y los capitanes del Murcia 2015-16, también acudieron José Miguel de las Bayonas, máximo responsable de los jóvenes empresarios, y responsables de grandes firmas murcianas como Juan Miguel Gómez, de Estrella de Levante, José Antonio Bolarín, en nombre de ElPozo Murcia, además de representantes de otras empresas como El Corte Inglés, La Manga Club, Hero, Coca Cola o Rumbo, entre otras. Incluso el propio Martínez Abarca, en agosto de 2016, visitó personalmente a José María Albarracín, presidente de la CROEM (Confederación Regional de Organizaciones Empresariales) para solicitar el apoyo de sus afiliados en la campaña de abonos que estaba en marcha para la temporada 2016-17, además de para solicitar su ayuda en la ampliación de capital del club grana, que acabó con el desembarco de Raúl Moro solo cuatro meses después. No obstante, todos los movimientos de Abarca mantuvieron vivo al Murcia unos meses vitales en la historia grana.

Construir equipo

Pero si hay una empresa que captó aquel mensaje fue AMC Group, firma murciana fundada en 1931 dedicada al sector de la alimentación y que en marzo de 2016 retiró 250 carnés para sus trabajadores. 'Construir equipo' entre sus empleados fue uno de los grandes motivos de esta acción, además del pasado murcianista de sus fundadores y dirigentes.