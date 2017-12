Fútbol | Segunda B Un Murcia en auge reta al Lorca, que no arranca Xiscu, Forniés, Pedro Martín, Llorente y Chamorro, en una sesión de entrenamiento del Murcia. / Nacho García / AGM Los de Salmerón llegan al derbi tras sumar diez de los últimos quince puntos; los blanquiazules, tras perder frente al Efesé. El equipo de Simón es el más goleado desde Primera a Segunda B, con 35 tantos encajados en solo 17 jornadas JOSÉ OTÓN / PEDRO RE MURCIA / LORCA Domingo, 10 diciembre 2017, 16:48

El derbi de esta tarde en la Nueva Condomina va a medir a un Murcia que quiere asentarse definitivamente en el 'playoff' frente a un Lorca Deportiva que cada vez tiene menos oportunidades de agarrarse a la salvación. El conjunto grana, tras la llegada de Salmerón inició una recuperación que le ha situado temporalmente entre los cuatro primeros durante el transcurso de algunas jornadas, aunque no ha podido descansar aún en la zona noble durante una semana entera. Hoy podría dar un paso de gigante ante un equipo de la zona baja de cara al parón navideño que arranca el próximo 17 de diciembre. Los granas llegan en un buen momento al choque, tras sumar diez puntos de los últimos quince, y después de sumar un empate ante el Betis Deportivo en inferioridad. En total, de los últimos cinco encuentros, solo el Cartagena le arrebató los tres puntos a los granas.

El del Lorca es otro panorama diferente. De los 17 partidos que ha disputado esta campaña solo dos han terminado en victoria, frente al Mérida en el Estadio Romano y en el Artés Carrasco con el colista Las Palmas Atlético. Seis puntos que, junto a otras cinco igualadas, constituyen los once que lleva en su casillero. Su situación es delicada, ya que está situado a once puntos del Córdoba B y el Melilla, equipos que marcan la zona de la permanencia. La llegada de Mario Simón hizo que el equipo reaccionara con el empate ante el Granada B y la victoria ante el filial canario, pero en los partidos ante equipos de la Región la reacción no continuó. Hasta ahora no se le han dado bien, ya que perdió en Jumilla y en casa contra el Cartagena.

En el Murcia son baja los lesionados Víctor Curto y David Mateos, además de Álex Ortiz, que está sancionado. Xiscu sigue siendo duda y podría no estar hoy ante el Lorca Deportiva. El entrenador almeriense tiene el principal problema atrás, donde tiene que encontrar una pareja de centrales que rinda. Todo hace indicar que Armando, que ya jugó como defensa la pasada semana, podría acompañar a Orfila, con Fede Vega y Forniés en las bandas.

El técnico blanquiazul, por su parte, no podrá contra, por lesión, con Sergio Rodríguez, Cristhian Britos y Víctor Fenoll, así como el sancionado Adrián Archachá. El Lorca Deportiva tiene sobre sus espaldas la pesada mochila de tratarse del equipo más goleado de entre los 122 conjuntos que forman la Primera, la Segunda y los cuatro equipos de Segunda B. 35 tantos ha recibido en las 17 jornadas de Liga disputadas (18 en el Artés Carrasco y 17 como visitante). Solo en tres partidos dejó la portería a cero, y ha tirado de dos porteros: Simón Ballester y Alberto Hortal. El primero ha recibido 22 tantos en 10 partidos disputados y no estará hoy porque es un cedido del Murcia, mientras que Hortal, que ha jugado los otros 7 encuentros, ha encajado 13.

Fiesta en la Fepemur

Desde las 11 de la mañana la explanada principal de la Nueva Condomina será una fiesta de la Federación de Peñas Murcianista, en una jornada que «puede servir para reflexionar juntos sobre lo vivido, e ilusionarnos juntos con lo que está por vivir», dice la organización que preside Miguel Martínez en su página web. Habrá barbacoa, hinchables para los más jóvenes, campeonato de futbolín, pista de fútbol 3, sorteos, pintacaras, música en directo y concurso de toques de balón. La convivencia de aficionados murcianistas serbirá para despedir el año en la Nueva Condomina. El próximo choque del Murcia en casa será en la jornada 21, que se jugará, en principio, el 14 de enero y que medirá a los granas contra el Recreativo de Huelva.