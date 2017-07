El Murcia espera en las próximas horas las llegadas de Fran Carnicer y Xiscu Martínez «Su salida está próxima, por eso no jugó contra el Villarreal B», dijo Aira del primero, que tiene un acuerdo con los granas desde hace semanas JOSÉ OTÓN Murcia Lunes, 31 julio 2017, 07:42

Esta semana puede ser decisiva para el futuro de varios jugadores de la primera plantilla del Murcia como Rayco, Elady, Isi y Borja Gómez, entre otros, y también para Fran Carnicer, centrocampista que actualmente milita en el Albacete y que está en la mente de Deseado Flores y Manolo Sanlúcar para la próxima temporada. De hecho, el jugador nacido en Linares tiene un preacuerdo firmado con el Murcia, aunque primero tiene que rescindir su contrato con el club manchego, al que le unen dos temporadas más.

No obstante, la llegada del centrocampista al equipo grana puede estar cercana, ya que no participó en el choque que el equipo de Aira disputó ante el Villarreal B el sábado por la noche. Después del mismo, el extécnico grana no tuvo ningún reparo en hablar del futuro de Carnicer: «Está próxima la solución para su salida y por eso hemos decidido que no juegue este partido», aseguró el leonés, que no cuenta con él para la próxima campaña. De hecho, entre Aira y Carnicer ya no hay buena relación desde que el pasado mercado invernal el club manchego le impidiera salir al Alcorcón, club de Segunda que lo pretendía. Por eso ahora, cuando Aira no cuenta con él para el fútbol profesional, Carnicer se ha empeñado en cobrar parte de lo que tiene firmado con el Albacete.

Fran Carnicer es la pieza que añora Sanlúcar para su centro del campo y para suplir los problemas de salida de balón del equipo grana. Carnicer puede jugar en la media punta, y también en el centro del campo. Todo hace indicar que, si finalmente llega, tendrá que pelear en esa posición con Armando, David Sánchez y Fernando Llorente. El futuro fichaje grana, adelantado por 'La Verdad', ha jugado en el Jaén, Osasuna B, La Hoya, Mirandés y Albacete. En el Brócoli Mecánico, y a las órdenes de José Miguel Campos, se revalorizó con una temporada brillante en la que jugó 32 partidos en un recién ascendido que llegó hasta la segunda eliminatoria del 'playoff'. Su gran campaña le sirvió de trampolín.

Después, con el Mirandés, disputó 44 partidos en Segunda antes de ayudar al equipo manchego a subir a Segunda. Con la futura llegada de Carnicer, salvo sorpresa mayúscula, en el equipo grana habrá 18 fichas profesionales, lo que obligará a Deseado a dejar espacio libre. Rayco tiene todos los números para salir, mientras que el futuro tampoco está completamente despejado para Elady e Isi, que podrían tener que buscar otro destino para jugar esta temporada.

Otro jugador que podría aterrizar hoy en la Nueva Condomina es Xiscu Martínez, un extremo izquierdo que hoy va a finiquitar su contrato con el Zaragoza, club al que aún pertenece. El jugador menorquín ocupa plaza sub 23 y la pasada temporada disputó siete partidos con el equipo maño en Segunda. Él mismo ha manifestado en su localidad natal que jugará en el Murcia dos años.