Un Murcia impermeable para evitar despistes hoy Salmerón charla con sus jugadores esta semana, tras montarse el lío en el club a nivel institucional. / Javier Carrión / AGM «He pedido a Moro y Mauricio que no hablen con la plantilla, y a la plantilla que no hable con ellos», dice Salmerón ALBERTO GÓMEZ MURCIA Sábado, 17 marzo 2018, 03:04

El Real Murcia necesita pasar página. La casa de los líos en la que se ha convertido el club por las diferencias que mantienen los empresarios Mauricio García de la Vega y Raúl Moro Martín acerca de quién es el dueño legítimo de la entidad corre riesgo de desviar del objetivo del ascenso a Segunda a una plantilla que está respondiendo en el campo, pese a que cobra de manera irregular. Para evitar males mayores, el entrenador de los granas, José María Salmerón, ha tomado una decisión tajante con el objetivo de aislar a sus pupilos del ruido ambiente que genera la entidad en el plano institucional. «He pedido a las dos partes (Mauricio y Moro) que no hablen con los jugadores. Lo tienen prohibido, como los jugadores tienen prohibido hablar con ellos. Tienen que resolver sus problemas y nosotros centrarnos en el juego, que es lo que nos interesa a todos para conseguir los objetivos marcados». Así se expresó ayer el técnico de Almería antes de que el Murcia afronte hoy otra jornada de Liga.

La fase regular del campeonato se encuentra en su parte decisiva y los pimentoneros están en disposición de pelear por ser campeones de grupo. Ocupan la cuarta plaza con una renta de dos puntos sobre el quinto (Melilla), y tienen a tiro de piedra al Extremadura, que es tercero. Además, los murcianistas están a siete puntos de diferencia de la cabeza del grupo, que ocupan Cartagena y Marbella. Los primeros han de jugar en la Nueva Condomina el 8 de abril y a los segundos el equipo de Salmerón les tiene ganado el duelo particular. El Murcia se mide hoy al Granada B en la ciudad deportiva del conjunto nazarí y estará acompañado por más de 500 aficionados procedentes de la capital del Segura. Los peñistas decidieron ayer mostrar una pancarta de apoyo a jugadores y técnicos la próxima semana en Cobatillas.

Sobre su próximo rival, Salmerón dijo que «es un equipo muy fuerte. David Grande es un hombre que tiene mucho gol. Aunque es un filial, le gusta llevar la iniciativa, como vimos la semana pasada en Cartagena. Va a ser un partido muy complicado». El segundo equipo del Granada es séptimo con 43 puntos, tres menos que el Real Murcia. Lleva 28 goles a favor y solo el Villanovense ha logrado menos tantos que los andaluces entre los once primeros clasificados.

Un buena defensa

Con 25 goles en contra, el conjunto granadino es el cuarto menos goleado del grupo, junto al Villanovense, pero lo cierto es que los jugadores que entrena Pedro Morilla no llegan en un gran momento al duelo contra los granas. Suman dos empates seguidos y tres jornadas sin ganar, y solo han vencido una vez en las últimas seis jornadas.

Sin embargo, como local el Granada B es un rival peligroso. Es el conjunto del grupo que menos goles ha encajado en su campo (6). Además, lleva 9 partidos sin perder en su estadio con un balance de 4 victorias y 5 empates, por lo que ha sumado 17 puntos de 27 posibles en su feudo. UCAM y Cartagena son los únicos equipos que han derrotado a los andaluces jugando como visitantes. Como señaló ayer Salmerón, David Grande es la principal referencia ofensiva de su rival de hoy. Lleva 7 goles, aunque también pueden provocar quebraderos de cabeza a la defensa pimentonera Pablo González y Casi, quienes suman 5 tantos cada uno.

José González será baja en el filial nazarí por su expulsión de la jornada anterior en Cartagena. En el Murcia también está sancionado Elady, mientras Orfila y Pedro Martín están al borde de la suspensión con 4 amarillas. Tampoco podrá jugar Carlos Martínez, por lesión. Al ex del Lorca FC le queda otra semana de recuperación. Además, el último fichaje, Hervin Ogenda, también se ha quedado fuera de la convocatoria porque su documentación no ha llegado a tiempo y no se ha podido tramitar su ficha.

Concierto de Luis Miguel

Por otro lado, el cantante Luis Miguel actuará el 7 de julio en la Nueva Condomina. Lo hará dentro de la gira de su último trabajo, '¡México por siempre!'. Este evento puede ser una buena manera de que el Murcia obtenga unos ingresos económicos atípicos por la venta de entradas para la actuación del artista de México, ya que podrán acudir unas 7.000 personas a la cita. La normativa no permite muchas más por el tipo de accesos que tiene la Nueva Condomina.

Por otra parte, el próximo partido del Real Murcia en casa se disputará el domingo 25 de marzo, frente a Las Palmas Atlético, a partir de las 11.00 horas. Será el encuentro correspondiente a la jornada 31.