«El Murcia es de Mauricio, lo demás no tiene sentido» Alfonso León Lleó. / La Verdad Alfonso León, abogado del mexicano, asegura que «en el contrato que firmó con Moro está todo bien atado, la compra es totalmente legal». García de la Vega está asesorado, desde que llegó al club, por el bufete que se encargó de depositar en la Liga los 222 millones de la cláusula de Neymar JOSÉ OTÓN Murcia Jueves, 15 marzo 2018, 04:36

Alfonso León Lleó, experto en derecho deportivo, es el abogado de Mauricio García de la Vega y comparte despacho valenciano con el abogado madrileño Juan de Dios Crespo Pérez, que el pasado mes de agosto participó en el traspaso de Neymar al París Saint-Germain ya que se encargó personalmente de depositar los 222 millones de euros de la cláusula de rescisión del brasileño en la Liga de Fútbol Profesional. También se encargó de defender a Leo Messi cuando el jugador fue sancionado por la FIFA con cuatro partidos por insultar a uno de los asistentes del partido Argentina-Chile. Crespo Pérez redujo la sanción del argentino a dos partidos y le permitió participar en los últimos encuentros de su selección en la fase de clasificación para el Mundial de Rusia.

Para él no hay duda de quién lleva razón en este asunto: «El Real Murcia es de Mauricio García de la Vega y de su empresa. Nosotros somos los primeros sorprendidos con lo que está pasando. Somos un despacho que trabaja mucho con el mundo del fútbol y estamos con Mauricio desde el minuto uno, desde el proceso de negociación y en la compra. Está todo negro sobre blanco y está todo reflejado contractualmente», asegura este Licenciado en Derecho y Administración de Empresas.

Alfonso León no quiere entrar a valorar los últimos movimientos de Raúl Moro: «La sorpresa es mayúscula, pero en el contrato está todo atado o bien atado. En el único canal oficial del Real Murcia se sacó un comunicado el día 26 de diciembre de 2017 y todo se mantiene en vigor. Todo lo que ha salido no tiene ningún tipo de fundamentación jurídica desde la otra parte. La parte propietaria del Real Murcia está muy tranquila con la plena titularidad que posee», afirma.

Acto sin valor: «La revocación del poder no tiene sentido, se produce después de la ejecución de la compra del club»

Raúl Moro, según las palabras del abogado del gestor mexicano, habría dado un 'golpe de estado' ya que en los últimos días habría tomado decisiones respecto a la organización de la entidad que no le corresponderían si ya no es el propietario de la entidad: «No entro a valorar si hay una posible ocupación. No tiene ninguna base contractual. Solo puedo decir lo que está escrito a quien corresponde la titularidad. Y esta es de Mauricio García de la Vega».

Seguridad jurídica: «Nosotros no contemplamos acudir al Juzgado, no hace falta; en el contrato todo está negro sobre blanco»

La firma Ruiz-Huerta & Crespo fue la encargada de redactar el contrato en el que figura la cláusula de compra que ejecutó el, en teoría, propietario del club grana: «La opción de compra que ejecutó Mauricio García de la Vega es completamente legal. El Murcia es de la empresa Icon Star que representa García de la Vega. Así está contemplado contractualmente y así se ha ejecutado conforme a derecho. No vemos de qué manera puede ser diferente», asegura.

Mauricio está tranquilo: «No hay posibilidad de que nuestro cliente pierda la propiedad del club; está claro de quién son las acciones»

Raúl Moro, varios días después de que Mauricio García de la Vega acudiera a un notario de la ciudad de Murcia, revocó, también ante notario, el contrato firmado entre ambas partes que incluía la cláusula que Mauricio ejecutó previamente: «Legalmente el club es de Mauricio García de la Vega. Cualquier revocación del poder no tiene ningún sentido. Todo aquello que se haya producido con posterioridad a la ejecución de la cláusula de la compra no tiene valor de ningún tipo. Y jurídicamente, aún menos. No tiene ningún tipo de fundamentación».

Este bufete de abogados no tiene ninguna duda de que el empresario mexicano que desembarcó en el Real Murcia el pasado mes de diciembre podrá seguir ejerciendo como presidente del equipo grana: «Seguiremos ayudando al club de una manera justa y eficiente. No hace falta hacer nada más. Seguir en la línea que se ha marcado desde que adquirió el club la empresa de Mauricio García y seguir para adelante». El representante legal de Mauricio García no contempla, de momento, acudir a los tribunales para preservar sus derechos: «No contemplamos acudir al Juzgado porque no hace falta. Lo que está claro, está claro», afirma.

Mauricio García no está parado. Ayer acudió a la notaría de José Javier Escolano, situada en el centro de la capital. «No valoramos lo que está haciendo Raúl Moro, pero todo lo que no sea aceptar la situación legal en la que nos encontramos será no estar conforme a derecho. La parte que representamos está muy tranquila, hemos seguido el proceso desde el minuto uno al noventa y no hay nada que reprocharnos. Nuestras credenciales como bufete están encima de la mesa».

Último trámite

Para que la compra del Murcia por parte de Mauricio García de la Vega sea total, solo falta el visto bueno del Consejo Superior de Deportes. «Lo del CSD es un trámite. Incluso, si no se pronuncia en un tiempo, se aplica el derecho administrativo positivo, que significa que, si no se pronuncia automáticamente, otorgaría la autorización. Es un plazo que no se suele agotar. Pero está todo en orden». Alfonso León no tiene ninguna duda de que el Real Murcia seguirá siendo de su cliente: «No hay ninguna posibilidad de que Mauricio pierda la propiedad del club. Está muy claro a quién corresponde la titularidad de las acciones del Real Murcia. Hay una cláusula de confidencialidad muy clara y por eso no puedo dar detalles del contrato, pero me centro en lo que está escrito, no en las especulaciones que pueda haber en la calle».

Por otro lado, la firma Gálvez Brothers, que, según Raúl Moro, ha pagado la nómina de noviembre y entrará en el club, anunció ayer una rueda de prensa para explicar su participación en el Real Murcia, aunque solo dos horas después la suspendió.