Murcia y Myrtia ya marchan de la mano Parte de la directiva del Myrtia, con Contreras y Moro, el técnico Quini García y antiguos jugadores del club de 'basket'. / Javier Carrión / AGM El club de la LEB Plata echa a andar con el respaldo de los granas, que desean revivir su pasado en el 'basket'. Los abonados del fútbol pagarán una entrada «simbólica» para ver al equipo de Quini García, que jugará sus partidos en el Príncipe de Asturias JOSÉ OTÓN Murcia Miércoles, 23 agosto 2017, 02:08

Son muchos los aficionados del Real Murcia que han manifestado a través de las redes sociales que el club grana debería centrarse solo en intentar el ascenso de categoría y que no debería asumir más compromisos económicos de los que ya tiene, asediado como está por una deuda de 46 millones y obligaciones pendientes con Hacienda y Seguridad Social. Pero la ambición de Raúl Moro no tiene freno y quiere más. «El Myrtia va a competir con el nombre de Real Murcia en la liga LEB Plata. Vamos a hacer un equipo competitivo porque Raúl Moro no entendería que fuera de otra forma. Hemos creado una junta directiva que sabe de baloncesto y el Real Murcia y el Myrtia van a ser hermanos. Nacemos con ilusión y ofrecemos a nuestros simpatizantes algo más», asegura Pedro Contreras, mano derecha en Murcia del empresario extremeño, figura clave para que el Myrtia pueda competir en la tercera división del baloncesto español.

De hecho, Raúl Moro ya se ha encargado de avalar el proyecto y depositar en la federación una cantidad cercana a los 70.000 euros, paso necesario para poder inscribir al club en la tercera categoría del baloncesto español. «El Murcia tiene un pasado en el mundo del baloncesto. Queremos recuperarlo, ya que este club compitió en la década de los setenta y luego desapareció en los ochenta por problemas económicos. Queremos volver», aseguró ayer Contreras, que será el secretario del Myrtia y que se rodeó en la presentación del proyecto de Álvaro Buendía y José Antonio Lorenzo, presidente y vicepresidente de la entidad. Al acto, que se celebró en la Nueva Condomina, también acudieron Pedro Reverte y Mariano Vaquero, jugadores del Real Murcia Baloncesto de los años setenta que mostraron, incluso, alguna camiseta de entonces, y Quini García, que seguirá de técnico.

A la presentación no acudieron ni Deseado Flores ni Felipe Coello, claves en la gestación del nuevo Myrtia Real Murcia. «Todo se fraguó a principios de junio, cuando Deseado Flores y Raúl Moro se interesaron por la situación del equipo de baloncesto que entrena Quini García, que acababa de ascender a la liga LEB Plata. Felipe Coello fue el que nos sentó en la misma mesa, en una reunión en la que hubo ocho o diez personas. Nos pusimos a trabajar enseguida», afirma Contreras, que confirma así la intermediación del concejal de Deportes para que el Myrtia pudiera dar el salto de categoría. Desde entonces, el nuevo equipo de trabajo ha llamado a puertas como las de Global París, Disfrimur o Grupo Orenes en busca de ayuda para un proyecto que gestionará económicamente el club grana. «Buscamos el nombre de un patrocinador», aseguran los directivos del Myrtia.

En un principio, los abonados del Real Murcia no tendrán entrada gratis a los partidos del Myrtia, que se jugarán los sábados por la tarde, a las siete. «Estamos trabajando para que haya un abono conjunto que será muy simbólico. No podemos plantearnos que todos los socios del Murcia vayan gratis al baloncesto porque no podemos arriesgarnos a que todos acudan a la vez a un partido en el Príncipe de Asturias. Vamos a hacer muchas cosas atractivas para que la gente acuda a los partidos», aseguró Pedro Contreras.

Asientos sucios

El asesor de Raúl Moro aprovechó el acto para aclarar la polémica por la suciedad en los asientos el domingo que hizo arreciar las quejas de algunos aficionados. «La limpieza del estadio se realiza cada vez que hay partido, y se hace otra más exhaustiva al final y al principio de temporada. Hay que recordar que llovió hace unos días y que estamos trabajando en ello, pero entendemos las quejas de los aficionados». Por otro lado, el Murcia anunció ayer que el partido de Copa ante el Cacereno se jugará el miércoles 30, a las 20.30 horas, con entrada gratis para los abonados.