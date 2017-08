El Murcia presenta a Fede Vega, Fran Carnicer y Xiscu Martínez Fede Vega, Fran Carnicer y Xiscu Martínez. / Vicente Vicéns / AGM Los tres jugadores hacen referencia a la historia del club como un motivo para decantarse por el equipo grana LA VERDAD Murcia Viernes, 4 agosto 2017, 16:46

El Real Murcia presentó este viernes a tres de sus nuevos fichajes para la próxima temporada como son Fede Vega, Xiscu Martínez y Fran Carnicer, que estuvieron acompañados por Deseado Flores.

El director deportivo grana comentó que los nuevos fichajes son "jugadores que pueden ser importantes este año. Fran Carnicer, por ejemplo, ha ascendido con el Albacete este año a Segunda A y esperamos que nos pueda hacer volver a nosotros también". En definitiva, los tres futbolistas son, para Deseado, "jugadores con perfiles muy polivalentes que deseamos que nos ayuden a volver al fútbol profesional cuanto antes".

Fede Vega comentó que se decidió por el Real Murcia "porque me buscaron, me propusieron un buen proyecto, una buena idea para tratar de estar arriba", pero, sobre todo, "por la historia de este club, que incluso yo, desde Argentina, conocía". En cuanto a su posición en el equipo, el jugador ha querido dejar claro que está a disposición del entrenador. De Manolo Sanlúcar, destacó: "su idea de juego, un planteamiento que me gusta y que también me ayudó a decidirme, porque es un juego que a mí, en lo personal, me convence".

Xiscu, jugador con ficha sub-23 procedente del Real Zaragoza, quiso destacar que su llegada al Real Murcia supone "un paso adelante para mi carrera, porque en los filiales te forman mucho, pero sólo vives realmente el mundo profesional cuando estás en un primer equipo". Considera que esta última temporada supuso, también, un crecimiento en su experiencia como jugador: "En el Zaragoza este último año he vivido experiencias duras, pero positivas, que, al final, me han hecho crecer como jugador". Además, el futbolista añadió que se decidió finalmente por el club grana porque "el Murcia tiene una historia detrás muy grande y el reto de ascender a Segunda División y volver al fútbol profesional".

Fran Carnicer, procedente del Albacete, destacó que su último año en el club manchego "ha sido un año muy bonito a nivel personal y profesional, por el hecho de vivir un ascenso" y que, en su llegada al Murcia, "vengo buscando el segundo ascenso consecutivo; estoy muy contento de venir a un grande". A la pregunta de qué fue lo que lo hizo decidirse por el Real Murcia, el futbolista declaró que "cuando te llama el Real Murcia, no hay mucho más que pensar".