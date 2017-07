El Real Murcia presenta a Juanra y Pedro Martín Juanra y Pedro Martín con su nueva camiseta. / Edu Botella / AGM El delantero que procede del Mirandés asegura que «nunca se me podrá reprochar que no me he pegado una última carrera» LA VERDAD Murcia Lunes, 31 julio 2017, 16:19

Juanra y Pedro Martín fueron presentados este lunes en la sala de prensa de la Nueva Condomina como nuevos jugadores del Real Murcia. Tras la bienvenida por parte de Deseado Flores, los jugadores respondieron a preguntas de los medios de comunicación.

Juanra se definió como un jugador polivalente que puede "jugar en toda la defensa: como lateral o como central me dejo todo en el campo, lucho y trabajo por mi equipo".

Que el Real Murcia haya apostado por él, supone para Juanra un gran orgullo porque "estamos hablando de un club histórico, por su campo y por su afición, para mí, venir aquí ha sido algo increíble" y aseguró que hará "todo lo posible por cumplir el objetivo, por luchar y por defender a este club como merece". El jugador comentó que, aunque el objetivo sea difícil porque "el grupo cuarto siempre es un grupo complicado y, en especial, este año más, por cómo se está moviendo el tema de fichajes", la plantilla tiene que concienciarse de que "somos el Real Murcia, somos un equipo cuyo objetivo es ascender, tenemos que tenerlo claro".

El delantero Pedro Martín también se considera un jugador muy polivalente en el ataque: "Algún año he jugado de delantero centro, otros años de segundo delantero más por la izquierda o por la banda, al final jugaré donde crea oportuno el míster, yo no tengo preferencias en ese sentido, me da igual".

De sí mismo, el jugador destacó su velocidad y su altura, y aseguró que su objetivo personal es "aportar lo máximo que pueda, nunca se me podrá reprochar que no me he pegado una última carrera". Pedro Martín tiene claro que el trabajo es fundamental en un grupo: "Lo importante en un grupo es que todos vayamos a lo mismo".