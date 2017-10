El Murcia quiere picar a Messi Messi celebra un gol en un partido de esta temporada. / Reuters El club grana diseña una campaña, con motivo del partido de Copa, en la que recuerda que el argentino no ha marcado en la Nueva Condomina ALBERTO GÓMEZ MURCIA Viernes, 20 octubre 2017, 08:03

El Real Murcia quiere a Messi en el césped de la Nueva Condomina para el partido de ida de la cuarta ronda de Copa que enfrentará a los granas contra al Barcelona el martes de la semana que viene. En el equipo pimentonero saben que la participación en el encuentro del genio argentino serviría de reclamo para que los aficionados poblaran las gradas del feudo grana. El objetivo de la directiva murcianista es muy claro: superar los 20.674 espectadores que se dieron cita en el estadio murciano para ver el partido copero que el Murcia jugó contra el Real Madrid de Mourinho el 26 de octubre de 2010.

Se da la circunstancia de que en ese partido tampoco marcó el otro gran astro futbolístico del momento. Cristiano Ronaldo pasó por Nueva Condomina sin anotar. El partido acabó 0-0.

Para intentar que Messi no falte la semana que viene en el partido de la Nueva Condomina, el Murcia se ha propuesto picar al argentino. Para ello ha diseñado una campaña especial de cartelería en la que se puede leer: 'Jugaste hasta en mi inauguración y en 11 años todos estos jugadores me han marcado... Pero tú, después de dos partidos ya jugados, aún no lo has conseguido...'. En el cartel aparecen los nombres de los 272 jugadores que han visto puerta en el estadio murcianista. Entre ellos, hay nombres conocidos mundialmente como Henry, Eto'o, Agüero, Robinho, Deulofeu, Tello, Güiza y Ayala. También han marcado, por ejemplo, Borja Bastón, Fernando Llorente, Pedro León, Salva Ballesta, Álvaro Negredo, Parejo, Nino, Toché, Rubén Castro y Felipe Melo.

El que no ha celebrado un gol en Murcia ha sido Messi. Jugó en el partido de inauguración del estadio grana que enfrentó a las selecciones de España y Argentina. Venció La Roja por 2-1 con goles de Xavi y Villa, de penalti, pero para los argentinos anotó Bilos. No lo hizo el jugador del Barcelona. Messi volvió al estadio pimentonero el 17 de mayo de 2008 para jugar el último partido que el Real Murcia ha disputado en Primera División. Ganó el Barça 3-5 y tampoco marcó el punta argentino.