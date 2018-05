«El Murcia será un rival temible en el 'playoff'» Óscar Sánchez, Richi, Cañadas, Iban Cuadrado e Isi / LV Óscar Sánchez, Richi, Cañadas, Iban Cuadrado e Isi ven a los granas como un equipo sólido y con las ideas claras. Los cinco exgranas, con tablas en este tipo de eliminatorias, ven al Cartagena cerca del ascenso, pero creen que en un duelo directo las fuerzas estarían al 50% JOSÉ OTÓN Murcia Miércoles, 9 mayo 2018, 03:11

Todos tienen pasado grana y a sus espaldas acumulan centenares de batallas, incluidos unos cuantos 'playoff' de los que no siempre han salido victoriosos. Y no todos tienen la misma visión de lo que le interesa al equipo grana de cara a las eliminatorias de ascenso que los de Salmerón afrontarán la próxima semana. Para Richi, que cuenta en su historia con tres ascensos a Primera (dos con el Murcia y uno con el Tenerife) y uno a Segunda con el Murcia de Iñaki Alonso, cree que su exclub debe luchar por ser segundo en la tabla al final de la liga regular.

«Si eres segundo es porque has ganado el último partido. En teoría, puedes esquivar a rivales más duros y la probabilidad de ascender aumenta. No es decisivo ni tampoco tan importante como ser primero, pero da una cierta ventaja», dice el madrileño. Óscar Sánchez, que cuenta con un ascenso a Primera con el Valladolid y otro a Segunda con el Murcia, tira de sus últimas experiencias y no lo ve tan crucial: «Los tres últimos años el Murcia fue segundo y no subió. La ventaja la tendrá el que mejor lleve la presión. Quizás sería importante tener el segundo partido en casa en una hipotética tercera ronda, pero el Murcia está bien fuera de casa. Un mal partido de ida como local también te puede dejar en la calle; ser segundo no es decisivo».

Cañadas, centrocampista murciano que ha disputado 7 'playoff' de ascenso de Segunda B a Segunda y otros 3 desde Tercera a Segunda B, apunta al lado psicológico: «El 'playoff' es diferente a cualquier partido de Liga. No lo veo tan relevante porque 5 minutos malos te dejan fuera. Para lo único importante es para el aspecto psicológico, siempre que ser segundo cambie tu estado de ánimo y te permita mirar al contrario con firmeza y sabiendo que eres mejor». En la misma línea está Iban Cuadrado, que jugó siete temporadas en el Murcia y que cuenta en su hoja de servicios con dos ascensos a Primera de grana y uno a Segunda con el Barcelona B: «Para ascender hay que ganar a los mejores, tienes que ser un equipo fuerte y capaz de competir para poder superar tres eliminatorias», dice el salmantino. Isi Palazón, actual jugador de la Ponferradina, tiene una visión muy especial: «Prefiero acabar tercero o cuarto y jugar la vuelta fuera de casa. El segundo partido en casa es muy peligroso», dice el ciezano, que ha disputado tres 'playoff' con el Murcia acabando segundo en la liga regular.

El Fuenlabrada, el Rayo Majadahonda, el Rápido de Bouzas y Ontinyent, algunos de los 'tapados' en la lucha por ascender

Rivalidad histórica

La opinión generalizada en todos los murcianistas es que el Elche es el peor equipo al que se puede enfrentar el Murcia en la primera o la segunda eliminatoria, aunque hay quien discrepa: «Sería una eliminatoria dramática, son dos equipos con nombre e historia y eso siempre pesa. Pasa como en los Mundiales, que siempre llegan al final los que tienen que llegar. En el 'playoff', salvo alguna sorpresa, pasa igual. Los equipos con menos exigencia se van relajando, no cuidan tanto los detalles conforme han cumplido su objetivo. Para los grandes ascender es una obligación», dice Richi. Cañadas piensa igual: «El Elche llega muy fuerte. Es un equipo serio que ha mejorado en defensa, que cada día es más competitivo y que tiene jugadores con mucha experiencia».

Para Óscar Sánchez e Isi, que el Murcia llegue al 'playoff' como tercero no será determinante

Óscar Sánchez analiza otros factores además del nombre: «Los equipos que juegan en césped artificial y en campos pequeños tienen una dificultad alta. Además de conjuntos como el Ebro y el Cornellá, me gusta especialmente el Ontinyent, un equipo rocoso y que llega muy bien. Igual que el Bilbao Athletic. El Elche y el Mallorca, por ejemplo, también tienen sus defectos», dice el murciano, exsegundo entrenador con Aira y Vicente Mir. Iban Cuadrado abre más el abanico, aunque no quiere al Elche: «El Rayo Majadahonda y los filiales tampoco me gustan, aunque con el Elche hay una rivalidad histórica que marcaría el 'playoff', aunque el Murcia es un rival temido».

Isi conoce a la perfección el grupo I, tras haber jugado 33 partidos con la Ponferradina y haber marcado 5 goles, y alerta del peligro de dos 'tapados': «El Fuenlabrada tiene mucho potencial en la parte de arriba y jugadores con jerarquía atrás como el Cata Díaz. Y el Rápido de Bouzas tiene un campo de césped artificial pequeño y en mal estado. Son jóvenes y aguerridos».

Fuerzas igualadas

El Cartagena, al igual que el Murcia, estará en el bombo del próximo día 14. Se podrían encontrar en una hipotética tercera ronda si los blanquinegros acaban primeros y no suben en el primer cruce, o si acaban la Liga segundos: «El Cartagena ha apostado por una idea y está haciendo las cosas bien. El Murcia es complicado que tenga un día malo y es muy competitivo. El Cartagena tiene más posibilidades de subir porque puede quedar primero, pero en un duelo directo estarían igualados; al Murcia le cuesta construir y el Cartagena no es tan fiable atrás», dice Richi. «Si el Cartagena queda primero, tiene dos oportunidades de subir. Los dos llegan muy bien y los dos son rivales respetados», dice Óscar Sánchez. Opinión parecida a la de Cañadas: «El Cartagena ha sido muy regular, siempre primero o segundo. Pero si se enfrentaran ahora, la eliminatoria estaría al 50%». Iban Cuadrado ve a los dos parejos: «Han llegado al final en muy buena dinámica, compitiendo hasta la última jornada». Isi valora desde la distancia: «El Cartagena, por estadística, tiene más posibilidades de ascender, pero el Murcia llega en un momento óptimo».

El equipo grana cuenta con el apoyo del Ejército de cara a la promoción Víctor Gálvez, presidente del Real Murcia desde el pasado 11 de abril, visitó en la mañana de ayer a la Brigada Paracaidista en el Acuartelamiento Santa Bárbara de Javalí Nuevo, donde tras conocer las instalaciones, recibió la insignia de la mencionada BRIPAC de manos del coronel José María Ruipérez Gambín. La Brigada Paracaidista de Infantería Ligera Paracaidista Almogávares VI o BRIPAC es una fuerza del Ejército de Tierra español que ha querido mostrar su apoyo a la institución centenaria del Real Murcia de cara al tramo final de temporada, según anunció el club en su página web. Además, el empresario oriolano visitó la Cámara de Comercio de Murcia y se entrevistó con Miguel López, su nuevo presidente, que además es directivo del UCAM CF, actual rival de los granas en la Segunda División B.