El Murcia rebajará el valor de sus acciones para evitar la liquidación

Ahora resulta que el i-real mursia espera que sea el Moro Martín ese ?inversor con crédito ante el fisco?, pues después de ver que ese ?inversor? tiene una empresa que en solo 1 año ha acumulado una deuda de mas de 10 millones de ?, no sé qué pensarán los pan8s,pero desde luego no creo que Hacienda le dé mucha credibilidad. Por otro lado el equipillo colorao ya no tiene una deuda de 45 millones, en vez de reducirla. . . aumenta hasta los 46,9. ¡¡VER PARA CREER!!. Lo mas gracioso de todo es que los pan8s todavía piensan que el Moro Martín va a ser el salvador del i-real mursia y que tiene futuro. Me encanta. Dixi