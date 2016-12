Vuelta al trabajo con incertidumbre

Los mismos 22 jugadores que se marcharon de vacaciones hace ocho días en el Real Murcia regresan hoy al trabajo a las órdenes de Paco García. Nada ha cambiado en este tiempo de descanso navideño en el club grana, que está a la espera de que se celebre mañana la vital Junta de Accionistas que provocará un giro en la entidad con la más que presumible entrada del grupo de Moro Martín y la salida de Martínez Abarca como presidente, un año después de tomar las riendas del club.

Si todo transcurre según lo esperado, la puerta de salida se abrirá para dejar espacio a los fichajes que desde hace varias semanas está tanteando Deseado Flores con el fin de mejorar a la actual plantilla, que en verano confeccionó Guillermo Fernández Romo. El actual director deportivo también podría abandonar el organigrama deportivo del club a favor de Josico. Entre los nombres que están en el apartado de posibles bajas aparecen los jugadores que menos minutos han tenido en esta primera parte del campeonato sin estar lesionados. Son Nacho Pérez, Jon Iru y Álvaro Moreno, que apenas han entrado en los planes del técnico murciano. Además, está en el aire la continuidad de Wilson Cuero ante la prioridad que hay por reforzar el ataque grana debido a la falta de eficacia que ha mostrado el equipo y que le ha impedido sumar más puntos.

En un ambiente de incertidumbre, el equipo grana empezará a preparar un arranque de año intenso en el que debe jugar contra los cuatro conjuntos que le anteceden en la clasificación.

Florian rechaza al Murcia

En otro orden de asuntos, Deseado Flores, director deportivo del Real Murcia, ha intentado fichar a Thierry Florian, atacante francés de 30 años que milita actualmente en el KAS Eupen de la Segunda belga. Florian llegó al fútbol español gracias al Terrasa, aunque más tarde pasó por el Moratalla, el Orihuela y el Sabadell. El mejor Florian se dejó ver en el Cartagena de la campaña 2012-13, con el que marcó 19 goles en 39 partidos. En Bélgica no es titular indiscutible y por eso el Murcia ha querido aprovechar para traerlo de vuelta a casa (su esposa es de Orihuela). Pero el problema está en la ficha del jugador. Florian, con propuestas de tres clubes belgas y seguido por el Cádiz, quería cobrar 100.000 euros por lo que resta de campaña. El Murcia no puede pagar ese dinero y el ex del Efesé ha rechazado la propuesta grana.

Por otro lado, el Murcia quiere distinguir en un acto honorífico a la empresa Estrella de Levante, a la Asociación de Accionistas Minoritarios, a la Federación de Peñas, a José María Albarracín y a José Antonio Cobacho, por su colaboración en un momento tan crítico para la entidad. En el Casino de Murcia a partir de las 12.30, el presidente grana, Martínez Abarca, impondrá la insignia de oro y brillantes a cada uno de ellos.