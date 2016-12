Abarca entrega el timón a Moro Martín

El Real Murcia afronta hoy uno de los días más importantes de su historia. El guion previsto para la Junta de Accionistas, que empieza al mediodía en las oficinas de la Nueva Condomina, va camino de producir un cambio de ciclo que debería dar carpetazo a la era de Samper para dar paso a la de Moro Martín. Es el día clave para que se produzca la entrada del principal inversor en la última ampliación de capital llevada a cabo por el club. Si todo discurre con normalidad, el empresario cacereño tomará las riendas de la entidad con el beneplácito de la familia Samper, que sigue manteniendo la mayoría del accionariado por medio de la empresa Gestora Deportiva Murciana.

LAS CLAVES Aprobación de las cuentas Ejercicio 2015-16: Desde el club aseguran que han obtenido un ligero superávit, insuficiente en todo caso para salir de la causa de disolución. Evitar la liquidación Reducción del valor de las acciones: Otro punto clave hoy será conseguir el reequilibrio presupuestario en el balance del club. Una de las propuestas será la reducción del valor de las acciones en un 50%. Formación del nuevo Consejo Cambio de presidente: Presumiblemente hoy entrarán Moro Martín y su equipo, apostando por la continuidad de Miguel Martínez, Enrique López y Stefan Settels, con el adiós del resto de consejeros.

Antes de que eso suceda, el actual Consejo tendrá que aprobar las cuentas de la temporada 2015-16 que, según avanzan desde el club, ha terminado con un «ligero superávit debido a la política de austeridad con la que se ha trabajado», pero que no es suficiente para salir de la causa de disolución en la que está la entidad. Por lo tanto, si los accionistas votan a favor de aprobar las cuentas, el siguiente punto del día va dirigido a lograr el reequilibrio presupuestario que no se consiguió por medio de la ampliación de capital, dada la poca participación que tuvo. La propuesta que harán para solucionar este problema y no llevar al club a la liquidación será reducir en un 50% el valor de las acciones. Un porcentaje que podría ser incluso más amplio a petición de algún accionista.

Una vez solventadas estas cuestiones, el siquiente punto caliente estaría en la salida de cinco de los ocho miembros del actual Consejo de Administración con su presidente, Guillermo Martínez Abarca, a la cabeza y la entrada de un nuevo grupo, encabezado por Raúl Moro Martín. En el nuevo Consejo se mantendrían Miguel Martínez, Enrique López y Stefan Settels, por petición del equipo de Moro y bajo la aprobación del resto de accionistas. Además del empresario entrarían a formar parte del Consejo el actual responsable del área deportiva, Deseado Flores; Gustavo Pomar, mano derecha de Moro, y Pedro Contreras. Queda una vacante para ocupar la octava silla, cuya identidad no han querido revelar hasta tomar las riendas del club. Esa silla podría ser para el próximo presidente de la entidad, que todavía no se sabe quién será.

El nombre del nuevo presidente es una de las grandes incógnitas para la Junta de este mediodía

La intención de Moro es llevar a cabo otra ampliación para lograr la mayoría de las acciones

Serantes, de nuevo

Ayer se despejó la incógnita de saber quién iba a representar a los herederos de Jesús Samper, sus hijos Gonzalo y Patricia. Al igual que en la última Junta, será José Ángel Serantes, que votó a favor de la ampliación de capital en su día. En un principio todas las pautas marcadas en la Junta les benefician para en un futuro a corto plazo poder desligarse completamente de la entidad. La intención de Moro Martín es que, después de que se realice la reducción de capital y con el poder en su mano, pueda lanzar una nueva ampliación de capital para poder comprar las acciones necesarias para ser el máximo accionista de la entidad y así diluir la participación de los Samper en el Real Murcia. Así, sin necesidad de vender sus acciones, podrían abandonar la institución.

Se prevé una asistencia numerosa de accionistas, en la que además de estar algunos habituales como el abogado Higinio Pérez, habrá otros muchos que se estrenen. La Asociación de Accionistas Minoritarios incitó a los accionistas en su última sesión informativa a que asistan a la Junta para conocer de primera mano las decisiones del club y votarlas. En los últimos días han recibido varias peticiones sobré qué trámites debían hacer para asistir. Si habitualmente no acudían más de 10 accionistas a este tipo de Juntas, para hoy la estimación es que se superen los 30 asistentes, según afirman los minoritarios. De hecho, la asociación que preside Pablo Baeza ha obtenido un récord de adeptos, al aglutinar hasta 80.000 euros en acciones para esta Junta, gracias a la unión de fuertes inversores como Cool Accesorios, patrocinador del club, y Francisco Tornel, entre otros.