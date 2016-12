El Murcia, a remolque en el mercado de fichajes

El Real Murcia está cocinando a fuego lento los fichajes que permitan al equipo dar el salto de calidad que necesita para meterse entre los cuatro primeros. En la mano de Deseado Flores está la labor de conseguir ese objetivo en un mercado de invierno que se abre el próximo 4 de enero, en el que ya parte con desventaja ante el resto de clubes, que llevan trabajando meses cómo y con qué jugadores pueden reforzar sus equipos.

NOMBRES PROPIOS César Remón. Mediocentro del UCAM. A un paso del Cartagena. Pallarés. Delantero del UCAM. Su destino es la Ponferradina. Chumbi. Delantero del Lorca. Un calentón con su club despertó el interés de otros equipos, pero parece que no se moverá. Iván Aguilar. Extremo del Recreativo. Tiene muchas ofertas y el interés del Murcia no le dice nada. Víctor Curto. Delantero del Linares. Saldría previo pago de traspaso. Pere Milla. Delantero del UCAM, cedido por el Eibar. Tiene muchas novias en Segunda y Segunda B. Su club elegirá la que crea más conveniente.

Aunque faltan días para que se abra oficialmente el mercado de fichajes en el fútbol español, a estas alturas ya hay negociaciones muy avanzadas entre clubes y jugadores. Tanteos que en los últimos meses había realizado el secretario técnico Guillermo Fernández Romo para traer futbolistas al Real Murcia. Esos jugadores que vio el anterior responsable deportivo del club no interesan tanto al nuevo encargado de fichar. Uno de ellos es Elady Zorrilla, del Atlético Mancha Real.

Flores ha llegado a un mercado invernal complicado y en desventaja. El fin de semana pasado telefoneó a César Remón. Intentó seducirlo para que luciera la elástica grana, cuando el mediocentro ya lo tenía todo hecho para recalar en el Cartagena. Paco Belmonte y Manolo Breis, antiguos socios de Flores, habían ilusionado a un jugador que desea volver a ascender y cree que el conjunto albinegro tiene serias opciones de lograrlo. Una situación similar encontró Flores cuando preguntó en el UCAM por la situación de Pallarés, que tiene pie y medio en la Ponferradina. Asimismo, aprovechó para interesarse por el delantero Pere Milla, cedido al club universitario por el Eibar, que el año pasado marcó 18 tantos con el Logroñés, gracias a las numerosas asistencias del ahora grana Titi. El interés de Flores ha sido fuerte y eso ha hecho que esta puerta no esté del todo cerrada, aunque siga siendo complicado. Tiene varias ofertas de Segunda y Segunda B y será el Eibar el que decida su destino. Si se queda en Segunda B, el Logroñés, que lucha por no descender, parte con ventaja por lo bien que le fueron las cosas el año pasado, pero no es descartable que se reencuentre con Adri Cruz y Titi en el Real Murcia, gracias a la mejor clasificación del cuadro grana.

Jugadores con experiencia

Siguiendo la ola de jugadores con experiencia en el equipo universitario también ha tanteado a Iván Aguilar, ahora en el Recre. Tiene la propuesta del Real Murcia encima de la mesa, como la de muchos otros equipos y está valorando abandonar la entidad, aunque ayer su presidente descartó que lo vayan a dejar salir. Su salida del equipo onubense se antoja inmediata en este mercado ante las dificultades que atraviesa el club y el malestar que ha despertado en la afición que el jugador no haya ido a entrenar a las últimas cinco sesiones, alegando un virus gastrointestinal.

Flores también ha ido a por dos delanteros, que llevan 10 goles en su mismo grupo. Por un lado Chumbi, que ya ha solucionado sus diferencias con su club y que le hicieron tantear una salida, y también Víctor Curto, del que dada la dependencia que tiene el Linares de sus goles no están dispuestos a dejarlo marchar si no pagan por su fichaje.

Tras ver la dificultad del mercado, su mensaje ha ido dirigido a que no habrá una revolución. «Hay que hacer los retoques imprescindibles sin tener que cambiar muchísimas piezas», aseguró Flores en su primera comparecencia como consejero del Real Murcia. Añadió que busca jugadores que vengan para ser titulares. «También debe conocer la categoría y sepa lo que es jugar en la Nueva Condomina, con mucha gente, que no le tiemble el pulso».