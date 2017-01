«Nada más entrar el nuevo grupo, Deseado me dijo que iba a apartar a Romo»

La afición del Real Murcia ha demostrado que ve en el técnico Paco García a un entrenador que le transmite confianza. Pese a que las cosas no le han salido todo lo bien que se esperaba, desde su llegada no ha dejado de recibir calor y cariño de parte de la grada. Su condición de murciano y murcianista es valorada para los seguidores y también por el nuevo Consejo de Administración, que ha confiado en él para que lleve al equipo a Segunda. Tras confeccionar un equipo con Guillermo Fernández Romo, ahora, tras la destitución de este, le toca volver a ponerse manos a la obra para mejorar una plantilla con Deseado Flores en un mercado que considera «muy complicado».

En 2017 confía en que sus números al frente de la entidad grana sean mejores que los del año pasado, cuando tocó fondo llegando a ocupar la 14ª posición para después despegar hasta acabar séptimo la primera vuelta. El equipo tiene en enero cuatro duelos directos para poder meterse de lleno en la zona de 'playoff', para ello sabe que sus hombres tendrán que mejorar la faceta goleadora.

-¿Cómo han vuelto los jugadores de las vacaciones?

«Somos conscientes de que es un mes importante que puede marcar el camino posterior. Hay que mostrar un buen nivel» Nuevo Consejo

«Tanto la gente que estaba como la que ha entrado ha transmitido tranquilidad. Ambos grupos han actuado de forma correcta» Destitución de Romo

«Es una noticia triste, pero entiendo que la gente que llega trae a los suyos; es una suerte que hayan confiado en mí» Fichajes

«No podemos esconder que el aspecto atacante es el que más nos ha limitado; buscamos gente que nos pueda aportar goles»

-Apenas me puedo quejar de los futbolistas, porque se les mandó un plan y en peso, estado de forma y pliegues han vuelto prácticamente como acabaron el año.

-Tres semanas sin competir parece mucho tiempo, ¿cómo lo notará el equipo?

-Lo sabíamos desde el principio y la distribución de cargas de trabajo se ha amoldado a este parón. No creo que nos vaya a influir en el aspecto negativo para el partido del domingo en Mérida.

-¿Qué balance hace de 2016?

-En el periodo en La Hoya fue magnífico porque conseguí debutar en la categoría, hacer un buen papel y superar con creces los objetivos del equipo. Con mi llegada a Murcia se cumple un sueño como entrenador, murciano y murcianista, pero en lo deportivo siempre he dicho que el equipo tiene que estar en el 'playoff' y el balance es negativo.

-¿Estos próximos cuatro partidos van a marcar las opciones de 'playoff' del equipo?

-Es un mes importante que puede marcar mucho el camino posterior. Somos conscientes y estamos convencidos de ese nivel que tenemos que dar en este mes, pero lo primero es pensar en el Mérida y luego ir partido a partido - Villanovense (3º), Lorca (4º) y Jumilla (5º)-.

-Hay muchos jugadores tocados en la rodilla, ¿el mal estado del césped de Cobatillas ayuda poco a que mejoren?

-Es un hecho que arrastramos prácticamente desde la pretemporada. Son jugadores con problemas importantes, que hemos escondido pero que han estado ahí durante todo el año, incluso Germán tuvo que pasar por el quirófano. En esas lesiones todo influye, si tienes mejores terrenos, los impactos son menores y se evita mucho más esa lesión. Estamos intentando ponerlos en el mejor tono posible para que sus lesiones se minimicen lo máximo.

-¿Cómo han vivido en el vestuario el cambio de Consejo de Administración del club?

-Es difícil evadirse del gran cambio que se ha producido en el club, pero lo intentamos. Tanto la gente que estaba como la que ha entrado ha transmitido tranquilidad. Ambos grupos han actuado de una forma muy correcta alejando al equipo de esos cambios, porque la base de todo el club es lo deportivo y es lo verdaderamente importante.

-¿Van a afectar todos estos cambios a la plantilla?

-Esperemos que no. El grupo destaca por su capacidad de trabajo, aunque nos salgan mejor o peor las cosas, pero la plantilla siempre se ha esforzado.

-¿Cómo valora la visita de Raúl Moro a Cobatillas?

-Bien, es un gesto importante de cara a la plantilla. Con los cambios hay incertidumbre, momentos de escuchar mucha información en los medios y redes sociales, y es importante que apareciese con su Consejo, expusiese el proyecto y transmitiese tranquilidad a los jugadores.

-¿Cómo se entera de la salida de Guillermo Fernández Romo? ¿Qué opina de su destitución?

-En cuanto el nuevo grupo entra, Deseado se pone en contacto conmigo para decirme que una de sus decisiones va a ser apartar a Guillermo. Es una noticia triste porque lo considero un amigo, tenemos amistad desde hace mucho tiempo y es una cosa que duele, pero entiendo que la nueva gente que llega trae a los suyos. Yo he tenido la suerte de que depositen su confianza en mí.

-Ya se ha reunido con Deseado, ¿qué necesidades ven fundamentales para el equipo?

-No podemos esconder que el aspecto atacante del equipo es el que tiene más déficit, nos ha limitado muchos partidos. Buscamos gente que nos pueda aportar goles y desequilibrio en la parte de arriba.

-Y que no necesite demasiado tiempo para adaptarse.

-Sí, pero el mercado de invierno es muy difícil. A los buenos, si están rodados, sus equipos no les van a dejar salir. En este mercado, en un porcentaje muy alto la gente viene con un 'debe', ya sea una lesión, pocos minutos, un ascenso o descenso de categoría... El mensaje que he mandado a Deseado es que tiene que ser gente que suba el nivel competitivo de la plantilla, que ya es bastante alto.

-¿Podría producirse el regreso de los cedidos Arturo, en el Atlético Levante, o de Gabri Silva, en el Jumilla, que apenas tienen minutos?

-Buscamos gente con rendimiento inmediato y, si nos vamos a jugadores que no han tenido muchos minutos, difícilmente podrían aportar. El objetivo es elevar el perfil competitivo, que vengan rodados, con minutos, y que sean importante en la competición, y si no encontramos ese perfil, valoraríamos otro tipo de opciones.

-¿Cuándo le gustaría tener los refuerzos?

-Ojalá estén cuanto antes, pero el mercado se abre el día 4, y será difícil que esta primera semana e incluso en la segunda pueda llegar alguno. Estamos trabajando para que puedan venir cuanto antes.

-Con las 22 fichas ocupadas, habrá que abrir la puerta de salida a algunos jugadores.

-A nivel legal eso es lo que sucede. En cuanto puedan aparecer esos fichajes, veremos qué bajas se pueden producir. Todavía no les hemos dicho nada, porque estamos analizando muy bien el mercado y buscando lo que queremos, pero cuando se produzcan esas situaciones es cuando eempezaremos a hablar con quien pueda salir.

-¿Algún jugador le ha manifestado su deseo de marcharse del equipo ahora?

-No se han dado esas conversaciones a día de hoy. Hasta que el día 4 se abra el mercado, difícilmente un jugador va a echarse hacia delante. Seguramente los que menos están jugando quieran buscar otros equipos, porque eso es lo normal. También pueden surgir luego jugadores con ofertas superiores u opciones de salir que prefieran marcharse del equipo. El mercado de invierno en Segunda B tiene mucho movimiento y hasta que no se abra el plazo, no se puede saber bien cuál será la confección de la plantilla.