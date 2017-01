Tres viejos rockeros para relanzar al Murcia

Los nuevos gestores del Real Murcia tenían mucha prisa por reforzar la plantilla de Paco García para acercarse a los puestos de 'playoff' y exigieron, antes de recalar en el Consejo del club, un poder para poder representar al Murcia de cara al exterior, pero, tras una semana desde la apertura del mercado invernal, el Murcia aún no ha realizado ninguna incorporación. Y eso que a partir de mañana, en Mérida, el conjunto murciano inaugura un mes de partidos ante rivales directos que puede ser decisivo para conocer las verdaderas aspiraciones de un equipo que arrancó con titubeos y que ha dejado patente, tras 19 jornadas de la primera vuelta, que tiene carencias graves.

David Sánchez - Baleares Personal: Tiene 34 años, es de Sevilla y su posición es la de mediocentro defensivo. Carrera: Se formó en la cantera del Barça y después pasó por el Albacete, Nástic, Elche y Cádiz, entre otros. Esta temporada: Milita en el Baleares, equipo que está situado en el noveno puesto del grupo III. Ha jugado 17 partidos, 16 de titular, y un total de 1.394 minutos. Víctor Curto - Linares Personal: Tiene 34 años y es natural de Tarragona. Trayectoria: Ha militado en varios equipos de Segunda y de Segunda B; además, cuenta con una experiencia en el KAS Eupen belga. En la campaña 2009-10 marcó 20 goles con el Alcoyano, mientras que en la 2012-13 logró 16 goles con el Albacete. Esta campaña: 1.205 minutos con el Linares y 10 goles. Kike Márquez - Marbella Personal: Tiene 27 años y nació en Sanlúcar de Barrameda, provincia de Cádiz. Historial: Ha pasado por equipos como el Recreativo de Huelva, el Betis B, el Sanluqueño, el Cádiz y el Racing de Ferrol, además del Marbella, club en el que milita. Esta temporada: Ha jugado 1.554 minutos y ha marcado 9 goles. Puede jugar en varias posiciones de ataque.

El técnico Paco García, que ha ganado peso y relevancia en materia de fichajes tras la marcha de Fernández Romo, y el nuevo director deportivo Deseado Flores tienen decidido qué posiciones quieren reforzar y qué perfil de jugador prefieren incorporar para afrontar con garantías el tramo final de campaña. Ahora mismo, los tres jugadores que más gustan son el delantero Víctor Curto, el centrocampista David Sánchez y el extremo derecho Kike Márquez, aunque sus fichajes no van a ser nada sencillos, ya que están jugando en sus actuales equipos y militan en conjuntos de Segunda B que pueden ser rivales de los granas en la lucha por el ascenso a Segunda; además, sus clubes quieren sacar tajada económica por sus jugadores.

El Murcia busca incorporar, como objetivos prioritarios, un delantero, un extremo y un centrocampista con jerarquía. En cuanto al atacante, a Paco García le gusta desde hace tiempo el tarraconense Víctor Curto, como ya adelantó 'La Verdad' el pasado 13 de diciembre. Curto milita actualmente en el Linares, equipo que ocupa la novena posición de la tabla en el grupo IV y es rival de los granas para colarse entre los cuatro primeros. Es mediapunta, pero ve portería con facilidad.

Los tres futbolistas están en buen estado de forma y se muestran dispuestos a cambiar de aires



El Murcia apuesta en el mercado invernal por la veteranía, después de los experimentos de Romo

De hecho, esta temporada ha anotado diez goles, siendo sus cursos más fructíferos de cara al gol la campaña 2009-10, en el Alcoyano, con el que anotó 20 goles en el grupo III, y tres años más tarde en el Albacete, con el que consiguió 16 tantos en un ejercicio en el que marcó un gol en el Vicente Calderón ante el Atlético en Copa del Rey. Curto está como loco por cambiar el Linares por el Real Murcia y ha pedido salir a su presidente, Jesús Medina, pero este le ha remitido a su cláusula de rescisión de 50.000 euros. Aunque el club grana no quiere llegar a esa cifra, sí podría estar dispuesto a desembolsar una cantidad menor. Así que el Real Murcia cuenta a su favor con la predisposición del jugador, de 34 años, de jugar en la Nueva Condomina.

Músculo para la medular

Otra de las preferencias de Paco García en el mercado invernal es David Sánchez, un centrocampista también con muchas horas de vuelo en la Segunda B, con 34 años y que el pasado curso ascendió con el Cádiz a Segunda. Esta campaña no está brillando tanto en el Baleares, un conjunto hecho a base de talonario que ocupa la novena posición en el grupo III, a siete puntos del cuarto, el Hércules de Tevenet. Este centrocampista sevillano también quiere abandonar el club mallorquín para recalar en el Murcia, aunque el problema es la alta ficha que tiene en el Baleares y que su actual club puede ponerle trabas a la hora de salir, aunque internamente la entidad mallorquina no se siente satisfecha de su rendimiento. El problema no es el dinero, pero los gestores azulones saben que los granas podrían ser rivales directos en el 'playoff'. No obstante, el Baleares, propiedad de un grupo alemán encabezado por Ingo Volckmann, no cierra la puerta y, si encuentra un jugador en su puesto, podría dejarlo marchar.

David Sánchez es un jugador forjado, con personalidad para dirigir al club grana desde el centro del campo. La pasada campaña, tras una gran primera vuelta en el Melilla, firmó con el Cádiz. Además, a pesar de ser un pivote defensivo, marcó siete goles en toda la temporada, uno de ellos en el 'playoff' de ascenso. Sánchez se formó en las categorías inferiores del Barça, aunque en 2003 dio el salto a Primera en las filas del Albacete. Allí jugó 50 partidos en dos años, hasta que decidió continuar su carrera en equipos de Segunda como el Alavés, el Nástic y el Elche. En 2011 bajó un escalón y firmó por el Baleares, aunque antes de volver, el pasado verano, pasó otra vez por el Nástic, Melilla y Cádiz. Paco García piensa que con David Sánchez el Murcia ganaría fiabilidad y personalidad.

El tercero en cuestión es Kike Márquez, un atacante que puede jugar en la banda y que ve puerta con facilidad. En la actual temporada, con el Marbella, ha marcado nueve goles. Su acierto y su buen estado de forma son clave en el rendimiento de un equipo que actualmente es segundo en el grupo IV, con seis puntos más que el Murcia. Ha militado en el Recre, Betis B, Sanluqueño, Cádiz y el Ferrol, y su fichaje es el más complicado de los que se plantea el Murcia, ya que el club andaluz aspira al ascenso y su millonario presidente, Alexander Grinberg, no quiere reforzar a un rival directo. Eso sí, los problemas en la dirección técnica del Marbella benefician al Murcia.